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На просьбу нарисовать, как выглядит ученый, дети все чаще рисуют женщин
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На просьбу нарисовать, как выглядит ученый, дети все чаще рисуют женщин 

Ezhikezhik.ru 3 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Американские ученые в течение нескольких десятилетий проводили эксперимент: просили детей в возрасте от 5 до 18 лет нарисовать, как выгладит ученый. В ходе эксперимента исследователи собрали 20 860 рисунков, проанализировав которые пришли к выводу, что в сознании детей «ученый» все чаще ассоциируется с женском профессией.
В 60 и 70 годах всего лишь 1% детей рисовали женщин в белом халате и с микроскопом. В основном на рисунках фигурировали мужчины. К 2016 году в процентном соотношении количество рисунков с женщинами-учеными выросло до 34% и продолжает увеличиваться по сей день. Это связано с тем, что в науке действительно стало больше женщин-исследовательниц. В США с 60-х годов доля женщин, занятых наукой, выросла с 28% до 49% в биологии, с 8% до 35% в химии и с 3% до 11% в физике и астрономии.
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