В Башкирии утвердили максимальный размер родительской платы за детсад

Правительство Башкирии установило максимальный размер родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в муниципальных детсадах.

Соответствующий документ опубликован 21 марта на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Согласно постановлению, среди городов Башкирии самый большой размер максимальной платы за присмотр и уход за детьми установлен в Уфе — 2 730 рублей в месяц. Наименьший показатель в Агидели — 1 787 рублей.

Среди районов лидирует Уфимский — 2 526 рублей в месяц. Самый низкий размер максимальной родительской платы в Зилаирском районе — 1 104 рубля.