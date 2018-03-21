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В Башкирии утвердили максимальный размер родительской платы за детсад
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В Башкирии утвердили максимальный размер родительской платы за детсад 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
Правительство Башкирии установило максимальный размер родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в муниципальных детсадах.
Соответствующий документ опубликован 21 марта на официальном интернет-портале правовой информации республики.
Согласно постановлению, среди городов Башкирии самый большой размер максимальной платы за присмотр и уход за детьми установлен в Уфе — 2 730 рублей в месяц. Наименьший показатель в Агидели — 1 787 рублей.
Среди районов лидирует Уфимский — 2 526 рублей в месяц. Самый низкий размер максимальной родительской платы в Зилаирском районе — 1 104 рубля.
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