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28 марта в «АиФ» обсудят взаимоотношения учителей и родителей в учебе детей
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28 марта в «АиФ» обсудят взаимоотношения учителей и родителей в учебе детей 

АиФ-Новосибирск 2 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
28 марта, в среду, в 15 часов в пресс-центре газеты «Аргументы и факты на Оби» пройдет круглый стол «Родители и учителя — союзники или оппоненты?».
Если ребенок учится в школе, то отношения «родитель — учитель» неизбежны. В зависимости от успехов или неудач ученика отношения между ними складываются либо с позиции «кто с кем», либо с позиции «кто кого», несмотря на общую цель — обучить и воспитать ребенка.
Поэтому хотелось бы, чтобы родители и учитель были единомышленниками или как минимум, союзниками, лучше всего, партнерами, а не противниками.
Но в жизни, зачастую, бывает по-всякому. На интернет-сайтах, родительских форумах, социальных сетях можно встретить как положительные, так и негативные примеры взаимоотношений «родители-учитель», при этом у каждого из них своя правда.
Вопросы для обсуждения на круглом столе:
— Как найти идейные точки соприкосновения и выработать единый взгляд на воспитание детей?
— Что нужно изменить в школе (и надо ли что-то менять)?
— Каков образовательный и культурный уровень сегодняшних родителей?
28 марта с 15.00 смотрите прямую трансляцию круглого стола в группе «Аргументы и факты-Новосибирск» ВКонтакте
Вы можете принять участие в мероприятии. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться по тел. : (383) 363-79-21  Уважаемые читатели!
Во время мероприятия работает «прямая линия». Свои вопросы вы можете задать, позвонив по телефону 363-79-22. Также свои вопросы и предложения Вы можете оставить прямо сейчас в виде комментариев под этой новостью, или прислать на электронный адрес: pr@itrend54.ru  Пресс-центр «АиФ на Оби» располагается по адресу: ул. Немировича-Данченко,104, 6-й этаж.
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