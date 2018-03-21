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Больше всего родители платят за детсад в Уфе, меньше всего в Зилаире
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Больше всего родители платят за детсад в Уфе, меньше всего в Зилаире 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
Максимальный размер родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в детсадах, установлен в Башкирии. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РБ.
Согласно опубликованным данным, в Уфе родители платят за детский сад 2730 рублей в месяц. Это самая высокая плата, зафиксированная в республике. На втором месте — Уфимский район (2526 рублей), далее идут Стерлитамак (2452 рубля), Давлекановский район (2407 рублей). Также суммы за 2 тысячи рублей платят в Белебеевском, Иглинском, Калтасинском, Учалинском районах, городах Межгорье, Нефтекамске, Октябрьском, Салавате.
Самый низкий размер зафиксирован в Зилаирском районе (1104 рубля), Аургазинском (1139), Архангельском (1223) и т.д.
Напомним, родители могут воспользоваться компенсацией. Если в семье один ребенок, то родители могут получить скидку в 20% от среднереспубликанского размера родительской платы, если двое детей — 50%, если трое детей — 70%. Средний размер родительской платы по республике составляет 1530 рублей.
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