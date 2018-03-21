Суд назначил на 27 марта предварительное слушание по делу о гибели детей на Сямозере

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 марта. / ТАСС /. Петрозаводский городской суд назначил на вторник, 27 марта, предварительное слушание по делу о гибели детей на озере Сямозеро в июне 2016 года, сообщили в среду ТАСС в инстанции.

"Суд назначил предварительное слушание на 14:30 мск 27 марта. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ оно пройдет в закрытом режиме", — сказали в аппарате судьи Александра Смирнова , которому распределили дело.

По версии следствия, Решетова, Виноградов, Круподерщиков и Ильин, зная о штормовом предупреждении в большинстве районов Карелии, не отменили водный поход 17 июня 2016 года и организовали выход 47 детей из лагеря в акваторию озера. При этом одно из плавательных средств было неисправно и перегружено. Сотрудники лагеря не обеспечили детей спасательными жилетами подходящего размера.

Следствие считает, что Коваленко и Котович были осведомлены о многочисленных нарушениях закона в сфере организации летнего отдыха, допускаемых руководителем ООО „Парк-отель „Сямозеро“. Однако, несмотря на все нарушения, региональное управление Роспотребнадзора выдало компании заключение о соответствии заявленного организацией вида деятельности, что дало возможность лагерю продолжить работу.