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Суд назначил на 27 марта предварительное слушание по делу о гибели детей на Сямозере
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Суд назначил на 27 марта предварительное слушание по делу о гибели детей на Сямозере 

ТАСС 2 часа назад
ПЕТРОЗАВОДСК, 21 марта. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд назначил на вторник, 27 марта, предварительное слушание по делу о гибели детей на озере Сямозеро в июне 2016 года, сообщили в среду ТАСС в инстанции.
"Суд назначил предварительное слушание на 14:30 мск 27 марта. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ оно пройдет в закрытом режиме", — сказали в аппарате судьи Александра Смирнова, которому распределили дело.
Ранее в суд направили уголовное дело в отношении директора ООО «Парк-отель „Сямозеро“ Елены Решетовой, начальника лагеря Вадима Виноградова, бывших инструкторов лагеря Валерия Круподерщикова и Павла Ильина, экс-руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолия Коваленко, а также и. о. руководителя карельского Роспотребнадзора Людмилы Котович. В зависимости от роли каждого представителей лагеря обвиняют по ст. 238 УК РФ „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“, ст. 125 УК РФ „Оставление в опасности“, а сотрудники регионального Роспотребнадзора — по ст. 293 УК РФ „Халатность“.
По версии следствия, Решетова, Виноградов, Круподерщиков и Ильин, зная о штормовом предупреждении в большинстве районов Карелии, не отменили водный поход 17 июня 2016 года и организовали выход 47 детей из лагеря в акваторию озера. При этом одно из плавательных средств было неисправно и перегружено. Сотрудники лагеря не обеспечили детей спасательными жилетами подходящего размера.
Следствие считает, что Коваленко и Котович были осведомлены о многочисленных нарушениях закона в сфере организации летнего отдыха, допускаемых руководителем ООО „Парк-отель „Сямозеро“. Однако, несмотря на все нарушения, региональное управление Роспотребнадзора выдало компании заключение о соответствии заявленного организацией вида деятельности, что дало возможность лагерю продолжить работу.
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