В Кургане маленькие пассажиры в автокреслах получили билеты в цирк

Вчера, 20 марта, в Кургане сотрудники Госавтоинспекции вместе с артистами цирка Шапито провели акцию «Ребенок — главный пассажир». Чтобы проверить безопасность перевозки маленьких пассажиров инспектора выбрали парковки у крупных торговых центров и детских садов города. Автоинспекторы вручили листовки родителям с напоминанием о необходимости соблюдения скоростного режима и правил перевозки детей. Малышам в автокреслах представители цирка вручали билеты на представление и благодарили родителей за ответственное отношение к перевозке детей.

Стоит отметить, что штрафовать в рамках акции никого не стали, а лишь обратили внимание, что детские удерживающие устройства в случае аварии могут спасти жизнь ребенка. Особенно важно пользоваться автокреслом на обледенелой дороге. Ведь при резком торможении малыш может вылететь в переднюю часть салона машины и серьезно травмироваться, а также спровоцировать серьезное ДТП.