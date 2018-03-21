Жительнице Саянска вернули дочь, которую у нее похитил экс-супруг

После развода с супругой мужчина не интересовался дочкой и не выплачивал алименты, поэтому бывшая супруга не разрешала ему общаться с ребенком. Однако летом прошлого года мужчина все-таки забрал ребенка на неделю в Иркутск. Если в первые дни мать поддерживала связь с малышкой, но последние дни отдыха экс-супруг заявил, что не вернет малышку.

Напуганная женщина обратилась с заявлением о розыске бывшего супруга и дочери в полицию. Вскоре было установлено, что горе-отец находится в Братске, где вместе с ребенком скрывается у своей матери. После того, как родственники отказались добровольно отдать ребенка, судебные приставы совместно с представителями органов опеки и попечительства, правоохранительными органами в принудительном порядке вернули дочь матери, сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Фото: pixabay.com.