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Компьютерный лагерь Coddy Summer Camp предоставляет скидку держателям карты ЕжикFamily
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Компьютерный лагерь Coddy Summer Camp предоставляет скидку держателям карты ЕжикFamily 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Компьютерный лагерь Coddy Summer Camp приглашает детей от 7-9, 10-14 лет.
CODDY — это международная школа программирования для детей от 5 до 15 лет, которая является аккредитованным учебным заведением от компании Microsoft. В школе более 50 различных предметов: создание игр, приложений, сайтов и многое другое.
В Coddy Summer camp ребенок научится создавать свои собственные индивидуальные игры, опробует передовые движки, поучаствует в соревнованиях, как в онлайн играх, так и при решении различной степени IT-задач, а также будет жить настоящей лагерной жизнью с песнями у костра и совместным просмотром фильмов.
Лагерь предлагает всего 3 смены по 2 недели каждая.
Все держатели карт лояльности ЕжикFamily смогут оплатить лагерь с 5% скидкой.
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