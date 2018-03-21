Компьютерный лагерь Coddy Summer Camp предоставляет скидку держателям карты ЕжикFamily

Компьютерный лагерь Coddy Summer Camp приглашает детей от 7-9, 10-14 лет.

CODDY — это международная школа программирования для детей от 5 до 15 лет, которая является аккредитованным учебным заведением от компании Microsoft . В школе более 50 различных предметов: создание игр, приложений, сайтов и многое другое.

В Coddy Summer camp ребенок научится создавать свои собственные индивидуальные игры, опробует передовые движки, поучаствует в соревнованиях, как в онлайн играх, так и при решении различной степени IT-задач, а также будет жить настоящей лагерной жизнью с песнями у костра и совместным просмотром фильмов.

Лагерь предлагает всего 3 смены по 2 недели каждая.

Все держатели карт лояльности ЕжикFamily смогут оплатить лагерь с 5% скидкой.

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