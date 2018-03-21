Лермонтовская библиотека приглашает на встречу с детской писательницей

В рамках проведения Недели детской книги в библиотеке на Барболина в Сокольниках пройдет встреча с писательницей И. Черновой , более известной как Василиса Кошкина.

— Мир становится интереснее, если открыть книгу, — считают в библиотеке №76 имени М. Ю. Лермонтова, расположенной по адресу: ул. Барболина, дом 6.

Детская книжка является плодом совместной деятельности художника, иллюстрирующего ее, раскрывая историю в картинках, и автора, которой пишет эту историю, создает героев.

Так, библиотека №76 приглашает детей и родителей познакомиться с Ириной Черновой (литературный псевдоним писательницы — Василиса Кошкина), которая является автором детских книг «Няня для Кощея» и «Элефантики».

Ирина Чернова — не только писатель, но и режиссер, актриса и просто отличная рассказчица.

Представители библиотеки выразили надежду, что Неделя детской книги, богатая на события, пройдет для посетителей культурного пространства увлекательно и познавательно — и непременно с книгой в руках.

Мероприятие пройдет 23 марта. Начало в 12.30.

Фото: предоставлено ГБУ «Библиотека №76».