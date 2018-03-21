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Лермонтовская библиотека приглашает на встречу с детской писательницей
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Лермонтовская библиотека приглашает на встречу с детской писательницей 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
В рамках проведения Недели детской книги в библиотеке на Барболина в Сокольниках пройдет встреча с писательницей И. Черновой, более известной как Василиса Кошкина.
— Мир становится интереснее, если открыть книгу, — считают в библиотеке №76 имени М. Ю. Лермонтова, расположенной по адресу: ул. Барболина, дом 6.
Детская книжка является плодом совместной деятельности художника, иллюстрирующего ее, раскрывая историю в картинках, и автора, которой пишет эту историю, создает героев.
Так, библиотека №76 приглашает детей и родителей познакомиться с Ириной Черновой (литературный псевдоним писательницы — Василиса Кошкина), которая является автором детских книг «Няня для Кощея» и «Элефантики».
Ирина Чернова — не только писатель, но и режиссер, актриса и просто отличная рассказчица.
Представители библиотеки выразили надежду, что Неделя детской книги, богатая на события, пройдет для посетителей культурного пространства увлекательно и познавательно — и непременно с книгой в руках.
Мероприятие пройдет 23 марта. Начало в 12.30.
Фото: предоставлено ГБУ «Библиотека №76».
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