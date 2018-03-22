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Российские ученые создали мобильное приложение для детей-аллергиков
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Российские ученые создали мобильное приложение для детей-аллергиков 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Обучить детей правилам жизни с атопическим дерматитом теперь могут не только люди, но и гаджеты. Ученые Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ) имени В. И. Разумовского создали уникальное приложение, которое способно объяснить не только, как избегать аллергенов, но и как вести себя при общении с другими людьми. Обучение, при этом, происходит в формате игры, что не может не понравиться детям. Приложение «Красные щечки» уже доступно для скачивания всем желающим. Знакомиться с ним стоит детям в возрасте от трех лет. Программа предлагает в виде игры разобраться с различными случаями из повседневной жизни и правильно выйти из предложенных ситуаций.
Тебе предстоит сделать выбор правильной еды и напитков, одежды и предметов интерьера, а также объяснить близким, что такое атопический дерматит и сформировать правильное отношение к этому распространенному заболеванию. Если запутаешься, тебя ждет подсказка в каждой локации,
сказано в описании приложения, которое обращается к пользователю.
Таким образом, если игра покажется слишком сложной, подсказки помогут разобраться со всеми трудностями и решить задачи.
Ее цель — не только развлечь, но и научить детей основным правилам, которые могут пригодиться в различных ситуациях: дома и в школе, при уходе за собой и в общении с окружающими, — рассказал ТАСС пресс-секретарь регионального минпрома Владимир Комаров.
Ученые СГМУ уверены, что данный подход в обучении пациентов с использованием современных гаджетов, является относительно новой концепцией в дерматологии и очень поможет именно при обучении детей, не мыслящими жизнь без гаджетов. Фото: shutterstock.com
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