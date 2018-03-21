Саратовские ученые создали приложение для детей, которое поможет им бороться с аллергией

Владимир Комаров. САРАТОВ, 21 марта. / ТАСС /. Ученые Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ) имени В. И. Разумовского разработали приложение для мобильных телефонов и других гаджетов, которое обучает детей, страдающих атопическим дерматитом, избегать аллергенов. Приложение необходимо таким детям потому, что атопия — это хроническое аллергическое заболевание и имеет возрастные особенности, сообщил ТАСС пресс-секретарь регионального минпрома

"Приложение «Красные щечки» представляет собой игру— квест для детей в возрасте от трех лет. Ее цель не только развлечь, но и научить ребят основным правилам, которые могут пригодиться в различных ситуациях: дома и в школе, при уходе за собой и в общении с окружающими. В ходе игры детям предлагаются разные случаи из повседневной жизни, а задача ребенка — правильно выйти из предложенной ситуации", — пояснил Комаров.

Собеседник агентства уточнил, что ребятам в ходе игры предстоит выбрать правильную еду и напитки, одежду и предметы интерьера, а также объяснить близким, что такое атопический дерматит, и сформировать правильное отношение к этому распространенному заболеванию.

Как отметили в СГМУ, такой подход в обучении пациентов с использованием современных гаджетов, является относительно новой концепцией в дерматологии и очень поможет именно при обучении современных детей, многие из которых интересуются гаджетами и любят играть в компьютерные игры.

"Приложение «Красные щечки» является бесплатным и уже доступно владельцам гаджетов, скачать его можно в GooglePlay", — подчеркнул Комаров.