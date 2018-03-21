В Волгоградской области трехлетний ребенок вылил на себя кастрюлю кипятка

В Алексеевском районе Волгоградской области трехлетний малыш опрокинул на себя кастрюлю с кипятком, получив ожоги первой и второй степени.

— Мальчик из хутора Рябовского в Алексеевском районе играл и случайно вылил на себя горячую воду, — рассказали в пресс-службе региональной полиции. — Известно, что 37-летняя мама малыша не работает. Женщина никогда не была судима и не попадала в поле зрения полицейских.

Трехлетнего мальчика, который обжег 30% тела, лечат в центральной районной больнице Алексеевского района.