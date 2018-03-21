Ещё
Топилин назвал ряд регионов РФ, которые не справляются с выплатами на второго ребенка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Топилин назвал ряд регионов РФ, которые не справляются с выплатами на второго ребенка 

Прайм 49 минут назад
Кострома, Владимир, республики Хакасия и Адыгея, а также Сибирь не справляются с выплатами материнского капитала на второго ребенка в соответствии с новым демографическим пакетом, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в среду на заседании Пенсионного фонда России.
"Кострома, и Хакасия, и Владимир, и республика Адыгея, и ряд других регионов, и Сибирская область — пока по выплатам на второго ребенка из маткапа дела обстоят, мягко говоря, неважно", — подчеркнул Топилин.
Он сообщил, что всего по состоянию на прошлый вторник было получено 1759 заявлений о получении маткапитала на второго ребенка и принято только 911 решений по ним. По словам министра, это 3,5% от потенциально возможных выплат.
С 2018 года в России вводится ежемесячная выплата на рождение первенца (она будет выплачиваться до достижения ребенком возраста полутора лет), а также появилась возможность для семей получить выплату на второго ребенка из средств материнского капитала. Семьи с низким доходом, в которых с 1 января 2018 года появится второй ребенок, смогут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала, если их доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума в субъекте РФ.
Прайм: последние новости
"Яндекс" резко снизил стоимость подписки на музыкальный сервис‍ После смены формата выручка Starbucks в России вырастет на 10%, - Вадим Меркулов,старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Правительство РФ хочет освободить от налогов выплаты семьям с детьми
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сегодня выглядят герои любимых сериалов6
Тест: о каких городах поется в этих хитах?2
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца14
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем10
Особенности застольного этикета разных стран
Видео
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение