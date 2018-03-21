Топилин назвал ряд регионов РФ, которые не справляются с выплатами на второго ребенка

Кострома, Владимир, республики Хакасия и Адыгея, а также Сибирь не справляются с выплатами материнского капитала на второго ребенка в соответствии с новым демографическим пакетом, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в среду на заседании Пенсионного фонда России

"Кострома, и Хакасия, и Владимир, и республика Адыгея, и ряд других регионов, и Сибирская область — пока по выплатам на второго ребенка из маткапа дела обстоят, мягко говоря, неважно", — подчеркнул Топилин.

Он сообщил, что всего по состоянию на прошлый вторник было получено 1759 заявлений о получении маткапитала на второго ребенка и принято только 911 решений по ним. По словам министра, это 3,5% от потенциально возможных выплат.

С 2018 года в России вводится ежемесячная выплата на рождение первенца (она будет выплачиваться до достижения ребенком возраста полутора лет), а также появилась возможность для семей получить выплату на второго ребенка из средств материнского капитала. Семьи с низким доходом, в которых с 1 января 2018 года появится второй ребенок, смогут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала, если их доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума в субъекте РФ.