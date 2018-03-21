Школьник совершил дерзкий побег из больницы в Санкт‐Петербурге

Ребенок сломал дверь и убежал из больницы в Санкт‐Петербурге. Сотрудники полиции ведут поиски 12‐летнего мальчика, сообщил сайт «Невские новости».

Мать ребенка вечером 19 марта обратилась в петербургское отделение полиции с заявлением о пропаже сына, который 16 марта ушел из интерната. В ходе проверки выяснилось, что ребенка как беспризорника ночью 17 марта доставили в Детскую городской клиническую больницу № 5 имени

Н. Ф. Филатова. Вечером того же дня он сломал дверь и сбежал из медицинского учреждения без теплой одежды.

Двухлетнего мальчика, которого родители оставили на попечение сотрудникам частного детского сада в Красноярске, забыли в подъезде.