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Школьник совершил дерзкий побег из больницы в Санкт‐Петербурге
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Школьник совершил дерзкий побег из больницы в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 26 минут назад
Ребенок сломал дверь и убежал из больницы в Санкт‐Петербурге. Сотрудники полиции ведут поиски 12‐летнего мальчика, сообщил сайт «Невские новости».
Мать ребенка вечером 19 марта обратилась в петербургское отделение полиции с заявлением о пропаже сына, который 16 марта ушел из интерната. В ходе проверки выяснилось, что ребенка как беспризорника ночью 17 марта доставили в Детскую городской клиническую больницу № 5 имени
Н. Ф. Филатова. Вечером того же дня он сломал дверь и сбежал из медицинского учреждения без теплой одежды.
Двухлетнего мальчика, которого родители оставили на попечение сотрудникам частного детского сада в Красноярске, забыли в подъезде.
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