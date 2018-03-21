В ЦАО Москвы дети «подкидыши» начали получать социальную пенсию

С января 2018 года 12 детей, проживающих в Центральном округе Москвы, стали получателями социальной пенсии на основании вступившего в силу Федерального закона от 18.07.2017 №162-ФЗ. К числу получателей нового вида пенсии относятся дети, у которых неизвестны оба родителя, а именно: государственная регистрация их рождения произведена на основании поданного органом внутренних дел, органом опеки и попечительства либо медицинской организацией, воспитательной организацией или организацией социального обслуживания заявления о рождении найденного (подкинутого) ребенка или о рождении ребенка, оставленного матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой происходили роды или в которую обратилась мать после родов.

Ежемесячный размер социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны, составляет 10 068 руб. 53 коп. Он такой же, как и для детей, которые потеряли обоих родителей или единственного кормильца.

Выплачиваться данная пенсия будет до достижения детьми 18 лет, а также после, если они обучаются по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем по достижении ими возраста 23 лет. Датой возникновения права на пенсию является дата составления записи акта о рождении.

В случае усыновления ребенка, оба родителя которого неизвестны, выплата пенсии будет прекращена с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ребенок был усыновлен.