Мать курганской школьницы с пистолетом призналась, что «упустила» дочь

Мать 13‐летней ученицы школы №15 города Шадринска, устроившей стрельбу в учебном заведении, призналась, что «упустила» своего ребенка. Женщина рассказала «360», что готова взять ответственность за случившееся на себя.

По ее словам, она знала всех, с кем общалась дочь. Однако причины случившегося мать назвать не смогла. На данный момент Наталью К. вместе с сообщницами допрашивают в Следственном комитете . С ней же находятся их родители.

Наташу мать воспитывает одна, без отца. Переходный возраст девочки оказался сложным периодом, а момент воспитания был упущен.

С дочерью женщине пока поговорить не удалось. В произошедшем она винит в первую очередь себя.

Ранее стало известно, что стрелявшую по одноклассникам девочку задержали. В результате стрельбы пострадали семеро детей. Они отделались синяками и ссадинами.