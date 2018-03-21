Ещё
Мать курганской школьницы с пистолетом призналась, что «упустила» дочь
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мать курганской школьницы с пистолетом призналась, что «упустила» дочь 

360tv.ru 24 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Мать 13‐летней ученицы школы №15 города Шадринска, устроившей стрельбу в учебном заведении, призналась, что «упустила» своего ребенка. Женщина рассказала «360», что готова взять ответственность за случившееся на себя.
По ее словам, она знала всех, с кем общалась дочь. Однако причины случившегося мать назвать не смогла. На данный момент Наталью К. вместе с сообщницами допрашивают в Следственном комитете. С ней же находятся их родители.
Наташу мать воспитывает одна, без отца. Переходный возраст девочки оказался сложным периодом, а момент воспитания был упущен.
С дочерью женщине пока поговорить не удалось. В произошедшем она винит в первую очередь себя.
Ранее стало известно, что стрелявшую по одноклассникам девочку задержали. В результате стрельбы пострадали семеро детей. Они отделались синяками и ссадинами.
360tv.ru: последние новости
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Подмосковье не превышает эпидемический порог Составлен топ‐3 российских городов для отдыха с детьми Школьник совершил дерзкий побег из больницы в Санкт‐Петербурге
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сегодня выглядят герои любимых сериалов6
Тест: о каких городах поется в этих хитах?2
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца14
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем10
Особенности застольного этикета разных стран
Видео
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение