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Полугодовалые дети — самые красивые
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Полугодовалые дети — самые красивые 

Доктис 7 часов назад
Вам не кажутся красивыми новорожденные? Как выяснили канадские ученые, это совершенно нормально.
Как выяснили специалисты университета Брока, наиболее привлекательным нам кажется лицо шестимесячного младенца. В своем исследовании профессор Тони Волк с коллегами показывал 142 участникам фотографии 18 младенцев, сделанные сразу после рождения, в три месяца и в полгода. Испытуемых просили оценить привлекательность, здоровье и счастье младенцев, как если бы они выбирали себе ребенка для усыновления.
«Мы заметили, что новорожденные оказались наименее привлекательными, а больше всего людям нравились шестимесячные младенцы, — говорит одна из авторов исследования Прартхана Франклин. — Это кажется нам любопытным, потому что принято считать, что чем младше дети, тем более милыми кажутся».
Согласно принятой с 1940-х годов теории, как человеческие младенцы, так и детеныши животных обладают определенными внешними чертами, пробуждающими в родителях желание заботиться о них (у младенцев это, например, пухлые щеки, большие глаза, маленькие конечности). Если это верно, то самыми милыми должны казаться именно новорожденные как самые уязвимые и нуждающиеся в заботе. Исследование канадцев ставит под вопрос данную теорию, и вопрос, почему младенцы кажутся многим непривлекательными, остается открытым.
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