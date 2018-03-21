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В детском саду на Окской организовали выставку, посвященную Михаилу Пришвину
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В детском саду на Окской организовали выставку, посвященную Михаилу Пришвину 

Управа Рязанского района 47 минут назад
Фото: Управа Рязанского района
В дошкольном корпусе № 8 школы № 2090 имени Паперника открылась выставка детских рисунков, посвященная 145-летию со дня рождения Михаила Пришвина. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Писателем было создано много замечательных произведений о русской земле и ее людях. Книги Пришвина неповторимы, просты и содержательны. Они передают запах лесов и полей, разговор зверей. В преддверии такой замечательной даты педагоги и родители читали детям бесценные произведения Пришвина о животных, а дети рисовали по ним замечательные картинки, которые, без всякого хвастовства, могут стать достойными иллюстрациями книг, — рассказал представитель дошкольного отделения.
Добавим, что отделение № 8 школы № 2090 находится по адресу улица Окская, дом 46, корпус 2. (мю)
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