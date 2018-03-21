В детском саду на Окской организовали выставку, посвященную Михаилу Пришвину

В дошкольном корпусе № 8 школы № 2090 имени Паперника открылась выставка детских рисунков, посвященная 145-летию со дня рождения Михаила Пришвина . Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Писателем было создано много замечательных произведений о русской земле и ее людях. Книги Пришвина неповторимы, просты и содержательны. Они передают запах лесов и полей, разговор зверей. В преддверии такой замечательной даты педагоги и родители читали детям бесценные произведения Пришвина о животных, а дети рисовали по ним замечательные картинки, которые, без всякого хвастовства, могут стать достойными иллюстрациями книг, — рассказал представитель дошкольного отделения.

Добавим, что отделение № 8 школы № 2090 находится по адресу улица Окская, дом 46, корпус 2. (мю)