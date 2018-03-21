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Жестокое воспитание в детсадах Екатеринбурга проанализируют в прокуратуре
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Жестокое воспитание в детсадах Екатеринбурга проанализируют в прокуратуре 

АиФ Урал 7 часов назад
Фото: АиФ Урал
Прокуратура Екатеринбурга завершает проверку дошкольных образовательных учреждений на факт непедагогического отношения к детям. Предположительно, в конце апреля появятся первые результаты для анализа. Сейчас с руководителями детсадов проводятся профилактические меры, сообщает в среду, 21 марта, «АиФ-Урал».
В конце апреля завершится масштабная проверка органов городской прокуратуры всех дошкольных учреждений Екатеринбурга на наличие непедагогического отношения к детям. Поводом для этого послужил ряд серьезных сообщений о жестоком обращений с детьми как от горожан, так и из средств массовой информации. «Работа ведется на протяжении месяца, мы пригласили руководителей районных прокуратур для проведения проверки и профилактических мер в дошкольных учреждениях. Скоро нам предстоит изучить результаты этой работы», — сообщила «АиФ-Урал» прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова.
По ее словам, в рамках этой проверки организован ряд встреч с руководителями дошкольных образований, и в некоторых из семи районов города они уже были проведены. «Обращаемся к руководителям учреждений, проводим беседы, обращаем их внимание на квалифицированный подбор кадров и пытаемся донести до каждого сотрудника учреждения, которым вверяются дети, что существуют и негативные правовые последствия. Никто еще не исключил уголовную ответственность за халатность», — пояснила Светлана Кузнецова.
Проверка была инициирована по поручению прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова после ряда конкретных случаев жестокого обращения с детьми в детских садах. Одним из таких случаев произошел в одном из детских садов Октябрьского района в феврале этого года. Воспитатель детского сада жестоко обращалась детьми, приучивая их к собачьим командам, садила воспитанников на детские шкафчики в качестве наказания, а также постоянно оскорбляла ребят и насильно заставляла есть.
После появления сообщений в СМИ региональным Следственным управлением СКР была проведена доследственная проверка, а прокуратура области выписала представление по данному факту руководителю Департамента образования Екатеринбурга Екатерине Сибирцевой.
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