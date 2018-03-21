Сценарист мультсериала «Фиксики» посетит Ханты-Мансийск

Сценарист мультсериала «Фиксики» и программы «Спокойной ночи, малыши», автор детских книг Елена Усачева проведет несколько творческих встреч с детьми в Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе в рамках Недели детской и юношеской книги.

«Мультфильмы, написанные Еленой Усачевой очень популярны среди детей. Кто не знает «Фиксиков»? Любят ребята и книги детской писательницы. Два года назад Елена Усачева уже приезжала в округ — была в Сургуте и Сургутском районе. А теперь с радостью согласилась приехать в Ханты-Мансийск, а также встретиться с ребятами в поселках Выкатной и Горноправдинск», — рассказала заведующий отделом краеведения Государственной библиотеки Югры Анастасия Кениг.

Всероссийская неделя детской и юношеской книги и Фестиваль детской и юношеской книги пройдут с 22 по 29 марта.

В главной библиотеке округа и в городских библиотеках Ханты-Мансийска юных читателей ждут незабываемые встречи с детскими писателями, увлекательные мастер-классы, познавательные игры, презентации детских книг, открытые показы мультфильмов, лаборатории фантазии и мультипликации, литературные квесты, громкие чтения, а также конкурсы и концерт.

22 марта (четверг) в 11:00 состоится торжественное открытие Недели и Фестиваля в Государственной библиотеке Югры. На открытии и всю неделю будет проходить акция «Подрастаю с книжкой я», в рамках которой малышам до года и их мамам оформят читательские билеты и подарят первые книжки, предоставленные ханты-мансийским магазином «Книжный мир».

Дополнительная информация, прием заявок по телефонам: 32-26-53, 32-37-39, 8-950-50-16-728.