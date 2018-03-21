Благотворительная экскурсия «Радужный космос» пройдет в Нижнем Новгороде

Экскурсия пройдет в формате квеста в фантастическом пространстве, созданном московским художником Ростаном Тавасиевым на выставке «Космопорт „Стригино 3“. Дети и их родители примут участие в увлекательной игре, а затем посетят экспозицию „Современная графика по Брайлю“. Вдохновившись представленными графическими работами и их тактильными моделями, ребята создадут свою объемную картину. Экскурсию проведет педагог Ольга Винокурова, которая занимается творческой деятельностью с детьми с особенностями развития. На мероприятие приглашены 25 семей.