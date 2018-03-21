Модели лучших велосипедов для детей от 1 года

Требования ко всем велосипедам для детей

Дети катаются на велосипеде с большой радостью, но этот вид транспорта должен соответствовать стандартам качества. В противном случае он может нанести вред здоровью ребёнка и быть небезопасным. Прежде чем купить детский велосипед, обратите внимание на следующие критерии:

Вес. Учитывайте, кто и при каких условиях будет носить велосипед — взрослый или сам ребёнок. Некоторые модели велосипедов для детей очень тяжелы даже для мамы.

Материал: металл, сталь, а не пластик. Такие детские велосипеды значительно устойчивее и надежнее.

Размер. Когда ребёнок сидит на велосипеде, его нога должна доставать до педали. А колени не должны касаться руля.

Рама. Когда ребёнок стоит, рама детского велосипеда должна находиться на расстоянии не менее 8 см от промежности малыша. Если она будет выше, крохе неудобно будет садиться или спрыгивать с велосипеда при резком падении, например.

Регулировка. Хорошо, если есть возможность регулировать сиденье и руль по высоте. Приобрести транспорт для детей на «вырост» вряд ли получится.

Тормозная система. В велосипедах для детей от 1 года и дошкольников предусмотрен ножной тормоз, для ребят постарше их два — ножной и ручной.

Цепь. На велосипедах для детей от 1 года она должна быть спрятана под специальной защитой, чтобы исключить возможность застревания одежды.

Разделения на «мальчиковые» и «девчачьи» по техническим характеристикам у велосипедов для детей нет. Здесь всё упирается в дизайн и расцветку.

Как правильно выбрать детский велосипед

Выбирая этот транспорт для детей, ориентируйтесь на размер (диаметр) колес. Для сравнения, взрослые выбирают по размеру рамы.

Возраст (лет)

Рост (см)

Диаметр колёс (дюймы)

1-3 90-100 12 3-5 до 115 14, 16 5-9 до 130 18, 20 9-12 до 155 24 от 14 26 Дети 1,5 — 3 лет. Трёхколёсный детский велосипед

С 1-1,5 лет ребёнка можно уже сажать на трёхколёсный детский велосипед.

Цель: научить малыша кататься на велосипеде правильно, держать равновесие и вовремя тормозить.

Трёхколёсный велосипед с педалями на передних колёсах подойдет и детям постарше или тем, кто хочет поскорее проявить самостоятельность. Высота детского велосипеда должна быть такой, чтобы ребёнок без труда доставал ногами до земли. Трёхколёсный велосипед нельзя назвать универсальным и долгосрочным: крутить педали приходится постоянно — маленькие дети быстро утомляются, а большим он становится неинтересен, т.к. едет медленно.

Детские велосипеды с ручкой

Существуют детские велосипеды от 1 года, снабжённые специальной ручкой для взрослого, тремя колесами, ремнями безопасности для пристёгивания пассажира — маленькие дети очень активны, неусидчивы, так и норовят вскочить в любой момент. Есть модели с тентом от дождя и солнца. Принцип детских велосипедов с ручкой таков, что малыш сидит, как в коляске, и крутит педали лишь номинально — управляет велосипедом идущий сзади взрослый. Но ребёнок знакомится с педальным транспортом для детей, и на координацию движений такой велосипед влияет хорошо. При желании ручка вместе с ненужными деталями снимается.

Совет: детские велосипеды с ручкой должны быть, с одной, стороны достаточно устойчивы, а, с другой, легки, чтобы мама смогла его поднять по ступенькам. Наличие подножек даёт возможность малышу отдохнуть, когда ему надоест крутить педали.

Познакомить ребёнка с велоездой можно с помощью детского кресла на велосипед для взрослого. Но такой вариант подходит для спортивных родителей.

Беговел

Это балансирующий двухколёсный велосипед, не имеющий педалей. Ребёнок едет, отталкиваясь ножками от земли. Для развития мышечной системы и вестибулярного аппарата беговелы очень хороши.

Совет: следует дополнительно приобрести шлем и налокотники — падения не исключены.

Дети 3-7 лет. Двухколёсные велосипеды для детей

Детский велосипед от 3-х лет представляет собой двухколёсный вид транспорта с двумя вспомогательными, меньшими по размеру, колёсами. Когда ребёнок становится старше, их можно снять, а до этого момента они страхуют от падений. Велосипед для детей 3-х лет имеет одну скорость и ножной тормоза. А аналогичные модели, но для детей дошкольников имеют несколько скоростей, коробку передач и ручной тормоз в дополнение. По сути, чем старше становится ребёнок, тем больше его велосипед становится похож на взрослый.