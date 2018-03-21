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Москвичка заподозрила преподавателя своей дочери в педофилии
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Москвичка заподозрила преподавателя своей дочери в педофилии 

360tv.ru 6 часов назад
Преподавателя одной из детской школы искусств на севере Москвы заподозрили в педофилии. С заявлением в полицию на этот счет обратилась мать 10‐летней девочки, которая посещает учебное заведение, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
Со слов женщины, педагог уделяет слишком много внимания ее дочери. Мужчина позволяет себе шлепать девочку по попе.
Однажды он засунул ребенку пальцы в рот и поинтересовался, приятно ли школьнице.
По факту случившегося начата доследственная проверка.
В Кировской области под суд пойдет 41-летний педофил, который совратил нескольких воспитанников школы-интерната. По мнению правозащитников, мужчина выбирал своих жертв среди умственно отсталых детей, чтобы те не поняли его намерений и действий.
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