Москвичка заподозрила преподавателя своей дочери в педофилии

Преподавателя одной из детской школы искусств на севере Москвы заподозрили в педофилии. С заявлением в полицию на этот счет обратилась мать 10‐летней девочки, которая посещает учебное заведение, сообщил «360» источник в правоохранительных органах

Со слов женщины, педагог уделяет слишком много внимания ее дочери. Мужчина позволяет себе шлепать девочку по попе.

Однажды он засунул ребенку пальцы в рот и поинтересовался, приятно ли школьнице.

По факту случившегося начата доследственная проверка.

В Кировской области под суд пойдет 41-летний педофил, который совратил нескольких воспитанников школы-интерната. По мнению правозащитников, мужчина выбирал своих жертв среди умственно отсталых детей, чтобы те не поняли его намерений и действий.