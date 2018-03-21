В Саратовской области потерялся маленький ребенок

Девочка 8 лет ушла накануне вечером из дома и не вернулась.

Сообщение о пропаже несовершеннолетней Жени Шевченко появилось в социальных сетях от балаковцев.

Уточняется, что 8-летняя Женя пропала 20 марта около 6 часов вечера. Ребенок был одет в розовую курточку длиной до колен, с темными пятнами. На глове у Жени была голубая шапка с помпонами — один на верху, два — внизу.

Также на потерявшейся были черные штаны и черные сапожки.

Всем, кто видел девочку, похожую на ребенка на фото, просят позвонить в полицию или по тел. 89372491463.