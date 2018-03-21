Ещё
В Саратовской области потерялся маленький ребенок
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Саратовской области потерялся маленький ребенок 

Новости Саратова 6 часов назад
Фото: Новости Саратова
Девочка 8 лет ушла накануне вечером из дома и не вернулась.
Сообщение о пропаже несовершеннолетней Жени Шевченко появилось в социальных сетях от балаковцев.
Уточняется, что 8-летняя Женя пропала 20 марта около 6 часов вечера. Ребенок был одет в розовую курточку длиной до колен, с темными пятнами. На глове у Жени была голубая шапка с помпонами — один на верху, два — внизу.
Также на потерявшейся были черные штаны и черные сапожки.
Всем, кто видел девочку, похожую на ребенка на фото, просят позвонить в полицию или по тел. 89372491463.
Новости Саратова: последние новости
Найден виновный в падении мальчика в люк с кипятком в Саратове Саратовская область принимает новый театральный фестиваль Блогер Вера Афанасьева: Сегодня Всемирный день поэзии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сегодня выглядят герои любимых сериалов16
Участница шоу съела сахарную вату за три секунды5
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца15
Тест: о каких городах поется в этих хитах?2
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем10
Видео
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение