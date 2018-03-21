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В Волоколамске 50 детей обратились к врачам с жалобами на самочувствие
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В Волоколамске 50 детей обратились к врачам с жалобами на самочувствие 

Аргументы и Факты 5 часов назад
Фото: Аргументы и Факты
Пятьдесят детей, по последним данным, из разных школ Волоколамска Московской области обратились к врачам из— за жалоб на самочувствие, пятеро из нихбыли госпитализированы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.
Основные жалобы у детей на тошноту и головокружение. Один мальчик доставлен в больницу с повышенным давлением, еще четыре ребенка — по настоянию родителей.
Специалисты при этом не связывают ситуацию с полигоном бытовых отходов «Ядрово».
Начальник Управления системой образования администрации Волоколамского муниципального района Дмитрий Полежаев опроверг сообщения о якобы имевшей место массовой госпитализации детей в результате распыления газового баллончика.
Ранее сообщалось о случае распыления газового баллончика в школе, в результате чего более 20 детей попали в больницу.
По словам Полежаева ни один ребенок не был госпитализирован, а информация о распылении газового баллончика в школе недостоверна. Он лично побывал в школе №2 Волоколамска.
Он рассказал также, что с утра в городе ощущался неприятный запах, из-за которого некоторые родители решили забрать детей из школы и отвезли их на осмотр в медучреждения. Однако не было случаев, чтобы детям становилось плохо в самой школе, отметил Полежаев.
Ранее замначальника управления образования Волоколамского района Екатерина Волкова сообщила, что «в городе произошел сильный выброс, предположительно, сероводорода». Она отметила, что ситуация находится под контролем, все службы оповещены о сложившейся ситуации.
Согласно планам Министерства экологии и природопользования Московской области, старая часть полигона «Ядрово» будет закрыта в апреле 2018 года, ее предстоит рекультивировать. Новый сегмент полигона откроется 23-24 марта, будет работать как минимум до 2030 года и принимать порядка 600 тыс. тонн отходов ежегодно.
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