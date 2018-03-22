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Российские ученые разработали приложение для детей-аллергиков
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Российские ученые разработали приложение для детей-аллергиков 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Для детей, которые страдают атопическим дерматитом, российские специалисты из Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского разработали специальное приложение «Красные щечки», информирует ТАСС.
Юным пользователям предлагается игра, где необходимо воздерживаться от конкретных продуктов, которые вызывают аллергические реакции. Разработчики уверены, что это позволит ребятам научиться не есть аллергены, оказывающие отрицательное влияние на организм.
Атопический дерматит — заболевание хроническое, поэтому очень важно сформировать у ребенка правильные гастрономические привычки. Важно объяснить, как правильно питаться и жить с аллергией без осложнений и проблем.
Ранее сообщалось, что в технополисе «Москва» создали программное обеспечение для управления дронами в работе служб доставки. В настоящее время программу тестируют.
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