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Первое занятие на новом мобильном автогородке состоялось в детском саду Дубны
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Первое занятие на новом мобильном автогородке состоялось в детском саду Дубны 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
Переносные мини-дорожные знаки, «зебра», разделительная полоса — в мобильном автогородке все, как на настоящей проезжей части. Множество элементов позволяют имитировать десятки разнообразных ситуаций, которые могут случиться на дороге. Сразу же выяснилось, что дубненские дошкольники неплохо знакомы с правилами безопасного поведения на дороге.
Обучают основам безопасного поведения на дороге в детском саду даже самых маленьких. Используются все возможности — мультфильмы, песни, игры. Доступно, понемногу малышам рассказывают о правилах дорожного движения. Они начинают понимать значение разметки и знаков.
Например, светофор обыгрываем стишками: Красный свет — дороги нет, желтый — подожди, а зеленый — в путь иди  — Надежда Семенова, воспитатель детского сада № 14 «Сказка».
Источник фото: Канал 360tv
По мнению специалистов, мобильный городок — одна из самых удобных форм для подобных занятий. Детские сады Дубны продолжают их приобретать. Этот — куплен на средства, полученные на развитие из городского бюджета. В сборе средств помогают родители, общественные организации, фонды. Уроки безопасного поведения на дороге на таком комплексе могут проводить не только сотрудники Госавтоинспекции, но и воспитатели. Запланировано оснастить мобильными автогородками все детские сады Дубны.
На таких мобильных городках мы можем моделировать любую дорожную ситуацию — и пешеходов, и участников дорожного движения на велосипедах. Что захотим, то и построим, такой городок у нас и получится
Анна Краснова, госинспектор по пропаганде ОГИБДД по Дубне.
После занятия и дети, и взрослые получили в подарок светоотражающие стикеры.
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