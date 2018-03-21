Больше семей смогут получить выплату на третьего ребенка на Вологодчине

Разовую денежную выплату при рождении третьего и последующего детей смогут получать родители, восстановленные в родительских правах. Кроме того, список медицинских работников, которые переедут в село или малые населенные пункты и могут претендовать на компенсационные выплаты, расширен. Социальные законы сегодня приняли региональные парламентарии на очередной сессии.

Обе инициативы на рассмотрение парламентариев предложил Губернатор области Олег Кувшинников . Единовременные компенсационные выплаты медработникам в этом году будут продолжены, для врачей сумма поддержки составит один миллион рублей. Кроме того, теперь этой мерой социальной поддержки смогут воспользоваться и фельдшеры, которые будут работать в сельской местности региона или в малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек.

Изменения коснулись и закона, направленного на поддержку многодетных семей. Дополнен перечень семей, имеющих право на единовременную денежную выплату на рождение третьего и каждого последующего ребенка.

«Сегодня мы внесли две существенные корректировки. Во-первых, мы предложили учитывать в числе детей для назначения этой выплаты тех, чьи родители были восстановлены в родительских правах. До сегодняшнего момента такой нормы в законе не было. Кроме того, мы установили, что выплаты назначаются, если на момент рождения третьего ребенка семья проживает постоянно или временно в Вологодской области», — пояснил заместитель Губернатора области Эдуард Зайнак.

Также парламентарии отрегулировали на региональном уровне возможность получения заявителем услуг МФЦ по комплексному запросу, когда на один запрос может быть оказано несколько услуг. Перечень таких услуг еще предстоит определить.