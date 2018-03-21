Врачи призывают химчан пройти вакцинацию от кори

Это связано с тем, что в городском округе случаи заболеваний встречаются все чаще.

Уже сейчас обратившихся к врачу гораздо больше, чем в прошлый и позапрошлый год. Часто случаи кори стали встречаться и в Европейских странах. Главная опасность — болезнь передается достаточно легко, заразиться можно даже без прямого контакта с больным. Подхватить корь можно через вентиляционную систему, поэтому жильцы многоэтажек также входят в группу риска. Чаще всего болеют дети 3-5 лет. Впрочем, если вовремя принять превентивные меры, то кори можно не боятся.

Как любая вакцинация, прививка не дает вам стопроцентную гарантию, что вы не заболеете, но она гарантирует, что заболевание пройдет в легкой форме, и после не будет осложнений

— Туяра Санникова, заместитель главврача Химкинской центральной клинической больницы.

Прививка полагается детям, не прошедшим вакцинацию от кори в 12 месяцев или 6 лет, также обратиться в медучреждение стоит и взрослым, которые не уверены или не помнят, делали ли им прививку в детском возрасте. Медики отмечают, что в городе достаточное количество вакцины и есть медикаменты для всех возрастных групп, в том числе для детей до года.