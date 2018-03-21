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В инклюзивном центре Савеловского прочитали лекцию о внутреннем мире взрослых
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В инклюзивном центре Савеловского прочитали лекцию о внутреннем мире взрослых 

Управа района Савеловский города Москвы 5 часов назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
Семинар-практикум для родителей «Мой внутренний мир. Воспоминания из детства» провели в детском инклюзивном центре Савеловского района «Вместе весело шагать». Своими знаниями с гостями поделилась практикующий детский психолог Светлана Иванова.
— Лектор провел участников за руку по самым значимым уголкам детской души. Родители узнали, что ребенок живет внутри каждого человека. Они исследовали свои чувства по отношению к внутреннему ребенку, — пояснил представитель администрации центра.
Напомним, лекции и практические занятия в детском центре проходят каждую пятницу.
Адрес ДИЦ «Вместе весело шагать»: 4-й Вятский переулок, д. 16, корп. 2. (мю)
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