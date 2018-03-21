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Кузнецова обратилась к Чайке из-за отравления детей в Подмосковье
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Кузнецова обратилась к Чайке из-за отравления детей в Подмосковье 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к спецпредставителю главы государства по экологии, губернатору Подмосковья, в Следственный комитет и прокуратуру РФ после массового отравления детей в подмосковном Волоколамске.
"В связи с отравлением детей в Волоколамском районе Подмосковья в результате деятельности полигона ТБО «Ядрово» уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила обращение Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, специальному представителю президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову, руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и губернатору Московской области Андрею Воробьеву", — сообщает пресс-служба омбудсмена.
Как сообщалось в среду, за медпомощью в Волоколамске обратились 57 человек. Всего за помощью обратились ученики трех образовательных учреждений с одинаковыми симптомами: тошнота, головокружение, рвота.
Ранее в среду сообщалось, что ночью на полигоне «Ядрово» произошел очередной выброс свалочного газа, но днем он был устранен.
Ранее сообщалось, что от жителей Волоколамского района стали поступать жалобы на неприятный запах, идущий от полигона «Ядрово». В министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили, что глава региона Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль, а тело полигона накроют дополнительным слоем грунта, на месте создадут систему постоянного мониторинга качества атмосферного воздуха. Власти Волоколамского района также сообщали, что на территории полигона был введен режим ЧС.
РИА Новости: последние новости
Воробьев призвал отправить на отдых пострадавших в Волоколамске детей Карина С., январь 2002, Оренбургская область Анастасия И., август 2008, Оренбургская область
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