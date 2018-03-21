Кузнецова обратилась к Чайке из-за отравления детей в Подмосковье

Как сообщалось в среду, за медпомощью в Волоколамске обратились 57 человек. Всего за помощью обратились ученики трех образовательных учреждений с одинаковыми симптомами: тошнота, головокружение, рвота.

Ранее в среду сообщалось, что ночью на полигоне «Ядрово» произошел очередной выброс свалочного газа, но днем он был устранен.

Ранее сообщалось, что от жителей Волоколамского района стали поступать жалобы на неприятный запах, идущий от полигона «Ядрово». В министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили, что глава региона Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль, а тело полигона накроют дополнительным слоем грунта, на месте создадут систему постоянного мониторинга качества атмосферного воздуха. Власти Волоколамского района также сообщали, что на территории полигона был введен режим ЧС.