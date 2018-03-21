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30 детей из разных регионов смогут пройти комплексную реабилитацию в Москве
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30 детей из разных регионов смогут пройти комплексную реабилитацию в Москве 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Интенсивные курсы реабилитации смогут пройти 30 детей. Как сообщили в благотворительном фонде «Гольфстрим», курсы длительностью от 10 недель и до 4 месяцев пройдут в детском инклюзивном центре фонда в Москве. Программа пройдет на условиях софинансирования: фонд «Гольфстрим» окажет материальную помощь в оплате реабилитации детей из малоимущих семей на сумму до 65% от общей стоимости курсов. География программы расширилась, и в 2018 году в ней примут участие дети из разных регионов страны — Москвы, Московской области, Рязани, Владивостока, Тулы, Кавказского региона и др.
"Реабилитация — это возможность для детского организма «проснуться» и начать развиваться в необходимом для него темпе. Развитие — это жизнь. Мы мечтаем, чтобы у каждого ребенка была возможность расти и полноценно развиваться дальше!", — сказала президент фонда «Гольфстрим» Марина Зубова.
В 2016 и 2017 годах в благотворительной программе приняли участие и прошли реабилитацию 46 и 38 детей соответственно, среди них дети с диагнозами ДЦП, аутизм, синдром Дауна, синдром Эдвардса. За два года на реабилитацию детей в центре «Вместе весело шагать» было собрано и реализовано более 14 миллионов рублей.
Благотоврительный фонд «Гольфстрим» помогает тяжелобольным детям и взрослым в лечении и реабилитации. За шесть лет работы помощь от фонда получило более 300 человек на сумму более 80 миллионов рублей.
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