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В Волоколамскую центральную районную больницу обратились 50 детей из разных школ города
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В Волоколамскую центральную районную больницу обратились 50 детей из разных школ города 

Авторадио 5 часов назад
Среди взрослых — 183 пострадавших, пишет Лайф. Все они отравились после вредных выбросов в атмосферу на местном мусорном полигоне, говорят активисты-экологи. Местные власти сначала всё отрицали пишет «Интерфкс». Позже мэр города проблему всё же признал. Жители Волоколамска рассказывают, что с утра в городе стоит особенно неприятный запах от полигона. Некоторые учителя и воспитатели рекомендовали родителям забрать детей из школ и детских садов домой. 16 марта на полигоне уже произошло несколько залповых выбросов сероводорода. В Минэкологии Московской области на следующий день сообщила о ликвидации очагов утечки свалочного газа. МЧС утверждает, что в Волоколамском районе превышений предельно-допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано.
Авторадио: последние новости
В Тульской области в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ закрыты все школы В Волоколамскую центральную районную больницу обратились 50 детей из разных школ города Все школы Сыктывкара закрываются из-за гриппа и ОРВИ
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