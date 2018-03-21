Сенаторы предложили вернуть рекламу в детские передачи

Совете Федерации предложили разрешить телеканалам размещать больше рекламных блоков во время трансляции детских передач и фильмов. В частности, детский контент предложили прерывать рекламой детских товаров или товаров для мам. Соответствующие поправки уже разработаны, сообщает RNS со ссылкой на сенатора Антона Белякова

Сейчас закон запрещает прерывать рекламой детские передачи и фильмы. Это ведет к убыткам телеканалов и заставляет их отказываться от показа детского контента. Например, показ детского полнометражного полуторачасового фильма на центральном телеканале предполагает потерю приблизительно 10 млн рублей чистых денег на рекламе.

«На телевидении детский контент вообще пропал. Обратите внимание, больше нет программы «Спокойной ночи, малыши», пропала в том виде, в котором она существовала, программа «В гостях у сказки». И оказалось, что это не случайность. Оказалось, что это является следствием ошибки, допущенной когда-то законодателями», — сообщил сенатор на правительственном часе в Совете Федерации.

Он отметил, что, желая защитить детей от рекламы, депутаты запретили прерывать детские передачи и фильмы рекламой. Однако, проанализировав мировой опыт, сенаторы предложили исправить законодательство и разрешить рекламу детских товаров или товаров для мам во время трансляции детского контента.

Запрет прерывать детские передачи на рекламу действует в России больше 10 лет. Попытки смягчить ограничения предпринимались неоднократно. Например, в 2016 Национальная ассоциация телерадиовещателей добилась, чтобы в детских и образовательных телепередачах, продолжительность которых составляет более одного часа, можно было размещать рекламу непосредственно в начале телепередачи продолжительностью три минуты и непосредственно перед окончанием телепередачи продолжительностью три минуты.