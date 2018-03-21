Литературные игры состоятся в Богородском

В районной библиотеке №74 состоится мероприятие «Читающие дети умнее всех на свете».

В отделении детской литературы № 2 библиотеки №74 в среду, 28 марта, пройдет познавательная программа «Читающие дети умнее всех на свете», посвященная «Неделе детской книги».

Отметим, что праздник «Неделя детских книжек» предложил известный детский писатель Лев Кассиль и тогда он назывался «Книжкины именины».

Юные жители Богородского узнают в этот день об истории возникновения праздника. Далее для них пройдет игра «Страна Читалия», с пятью конкурсами. Москвичам предстоит придумать рифмы к словам, угадать автора, решить ряд других литературных и музыкальных задачек.

Начало праздника в 12 часов.

Вход свободный.

Адрес: ул. Краснобогатырская, д. 75, к. 2.