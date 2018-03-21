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Подарите детям счастье выпускного бала
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Подарите детям счастье выпускного бала 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
21 марта стартовала Х Общегородская благотворительная акция «Поможем подготовиться к школьному балу!».
До 30 апреля все желающие могут принести праздничную одежду, обувь и аксессуары в центр поддержки семьи и детства «Красносельский». Он расположен по адресу: Скорняжный переулок, 4.
Собранные в ходе акции вещи будут переданы московским выпускникам из многодетных и малообеспеченных семей, а также сиротам и детям, которые находятся на попечении.
Сдавая одежду, москвичи могут не только помочь семьям, которые находятся в сложной жизненной ситуации, но и подарить ребятам настоящий праздник. Ведь каждая деталь выпускного навсегда остается в памяти.
Кстати, подобрать самый подходящий наряд, сделать прическу и вечерний макияж школьникам помогут профессиональные стилисты и визажисты.
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