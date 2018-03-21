Подарите детям счастье выпускного бала

21 марта стартовала Х Общегородская благотворительная акция «Поможем подготовиться к школьному балу!».

До 30 апреля все желающие могут принести праздничную одежду, обувь и аксессуары в центр поддержки семьи и детства «Красносельский». Он расположен по адресу: Скорняжный переулок, 4.

Собранные в ходе акции вещи будут переданы московским выпускникам из многодетных и малообеспеченных семей, а также сиротам и детям, которые находятся на попечении.

Сдавая одежду, москвичи могут не только помочь семьям, которые находятся в сложной жизненной ситуации, но и подарить ребятам настоящий праздник. Ведь каждая деталь выпускного навсегда остается в памяти.

Кстати, подобрать самый подходящий наряд, сделать прическу и вечерний макияж школьникам помогут профессиональные стилисты и визажисты.