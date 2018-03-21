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Дети нарисуют лошадей и принесут свои рисунки в КСК «Измайлово»
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Дети нарисуют лошадей и принесут свои рисунки в КСК «Измайлово» 

Управа района Измайлово города Москвы 4 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Конкурс «Дети рисуют лошадь» проводит «Пони-клуб» конно-спортивного клуба «Измайлово».
В КСК «Измайлово „Пони-клуб“ стартовал конкурс художественного творчества для детей. Принять участие в нем смогут все желающие — школьники, студенты и просто любители рисовать лошадь мечты. Цели конкурса — привлечение интереса у подрастающего поколения к конному спорту и устройство праздника всем без исключения ребятишкам и их родителям.
Свои рисунки надо привезти КСК „Измайлово“ по адресу: Шоссе энтузиастов, 31Д в дни проведения фестиваля детского творчества „В гостях у пони“. Напомним, что фестиваль будет проходить 25 и 26 марта 2018 года.
Победителей и призеров конкурса определит компетентное жюри. А самые необычные и лучшие работы будут представлены вниманию зрителей в конном клубе „Измайлово“.
Конкурс проводится в номинациях:
— Самая фантастическая лошадь;
— Самая смешная лошадь;
— Самая непохожая лошадь;
— Самый боевой конь;
— Самое необычное исполнение;
— Рисунок зрительских симпатий.
Справки по тел. : 8-495-517-43-91.
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