Дети нарисуют лошадей и принесут свои рисунки в КСК «Измайлово»

Конкурс «Дети рисуют лошадь» проводит «Пони-клуб» конно-спортивного клуба «Измайлово».

В КСК «Измайлово „Пони-клуб“ стартовал конкурс художественного творчества для детей. Принять участие в нем смогут все желающие — школьники, студенты и просто любители рисовать лошадь мечты. Цели конкурса — привлечение интереса у подрастающего поколения к конному спорту и устройство праздника всем без исключения ребятишкам и их родителям.

Свои рисунки надо привезти КСК „Измайлово“ по адресу: Шоссе энтузиастов, 31Д в дни проведения фестиваля детского творчества „В гостях у пони“. Напомним, что фестиваль будет проходить 25 и 26 марта 2018 года.

Победителей и призеров конкурса определит компетентное жюри. А самые необычные и лучшие работы будут представлены вниманию зрителей в конном клубе „Измайлово“.

Конкурс проводится в номинациях:

— Самая фантастическая лошадь;

— Самая смешная лошадь;

— Самая непохожая лошадь;

— Самый боевой конь;

— Самое необычное исполнение;

— Рисунок зрительских симпатий.

Справки по тел. : 8-495-517-43-91.