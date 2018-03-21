Мамам не страшно. Волгоградцам стали давать больше пособий на детей

Власти региона надеются на то, что финансовая поддержка семей позволит повысить рождаемость и улучшить демографическую ситуацию в Волгоградской области.

Деньги на вырост

По данным Волгоградстата, численность населения области на 1 января составляет 2 520 516 жителей. Это на 7343 человека меньше по сравнению с показателями 2017 года. Сказываются лихие 90-е, когда детей боялись рожать. Сегодня же материальная государственная поддержка семей нацелена на то, чтобы стимулировать рождаемость. В регионе действует целый ряд выплат семьям с детьми из средств федерального и регионального бюджетов, назначаемых как за рождение малыша, так и получаемых ежемесячно до достижения детьми определённого возраста.

«В прошлом году в нашей области стали выплачивать единовременные выплаты (по 25 тысяч рублей) при рождении женщиной в возрасте до 23 лет первенца, — сообщила заместитель председателя комитета соцзащиты населения Волгоградской области Ольга Васильева . — Эту выплату уже получили 2,5 тысячи мам. Студенческие семьи с детьми получают по тысяче рублей ежемесячно. С 2014 года действует такая мера соцподдержки, как ежемесячное пособие на третьего и последующих детей в размере 8116 рублей. Помимо этого независимо от достатка все многодетные семьи ежеквартально получают по 286 рублей на каждого ребёнка. Кроме того, востребована ежемесячная денежная выплата для многодетных семей на коммунальные услуги в размере 1009 рублей, а раз в год на каждого ребёнка от 6 до 17 лет выплачивается 1107 рублей на подготовку к школе. Помимо этого, если многодетная семья оказывается в трудной жизненной ситуации и размер среднедушевого дохода оказывается ниже прожиточного минимума, на каждого ребёнка выплачивается ежемесячное пособие в размере 555 рублей. Комплекс мер поддержки не мог не сказаться на увеличении количества многодетных семей. Сейчас у нас 26 тысяч таких семей, и их число год от года хорошими темпами увеличивается».

В конце 2017 года был принят закон о новом ежемесячном пособии для малообеспеченных семей, в которых дети родились после 1 января 2018 года. На сегодняшний день в подразделения социальной защиты населения обратились за получением ежемесячной выплаты 283 человека, 200 из них уже получают по 9664 рубля в месяц.

Программа «Материнский (семейный) капитал» (МСК) оказала существенное влияние на улучшение демографической ситуации. За 11 лет реализации программы в Волгоградской области выдано почти 140 тысяч сертификатов и перечислено на их реализацию 36 миллиардов рублей. С 1 января появились новое направление распоряжения средствами МСК — возможность малообеспеченным семьям при рождении второго ребёнка получать из средств этого капитала ежемесячные выплаты до достижения ребёнка возраста полутора лет.

«Размер выплат — 9664 рубля, и при назначении выплат также учитывается достаток семьи, — сказал управляющий отделением пенсионного фонда по Волгоградской области Владимир Фёдоров . — Признаюсь, мы ожидали большей востребованности этой выплаты. В этом году родилось 960 вторых детей в семье, из них за получением сертификата МСК обратились 520 человек, за ежемесячными выплатами — 54 мамочки. Кроме того, закон дал возможность с 1 января использовать средства МСК на пребывание ребёнка в дошкольном учреждении. И 30 мамочек в нашей области уже воспользовались этим правом. Но самое значимое решение то, что срок действия программы материнского капитала продлён до 2021 года. По результатам нашего мониторинга, более 80% сертификатов МСК позволили семьям улучшить жилищные условия».

Кроме того, за периоды ухода за детьми начисляются пенсионные баллы, многодетные мамочки, воспитавшие пять и более детей, имеют право уйти на пенсию на пять лет раньше общеустановленного возраста. В Волгоградской области такую досрочную пенсию получают 6755 женщин. Предусмотрены привилегии и для матерей, воспитывающих детей-инвалидов.

Ипотека со скидкой

В конце года было принято постановление правительства о программе «Семейная ипотека», с 1 января 2018 года эта программа начала работать.

«Семьи, в которых с 1 января 2018 года родится второй, третий либо второй и третий ребёнок, получают право на льготный период. Если в семье с 1 января этого года родился второй ребёнок, то процентная ставка на три года составит 6%, если родится третий ребёнок — ставка 6% будет действовать в течение пяти лет. Если в семье родится второй, а следом и третий ребёнок, то льготный период суммируется, и в течение восьми лет ставка будет 6%, — пояснил генеральный директор ОАО «Волгоградское агентство ипотечного жилищного кредитования Алексей Осинцев . — Хочу подчеркнуть, что условием является приобретение жилья только на первичном рынке: в новостройках или строящихся домах».

Как сообщил Алексей Осинцев, те семьи, кто уже приобрели в ипотеку квартиры в новых домах, имеют возможность перекредитоваться и получить право на льготный период по ставке 6%.

ЭКО бесплатно

«Только за последний год количество абортов в нашей области снизилось почти на 5 тысяч. Это результат совместной трёхлетней работы областных комитетов здравоохранения и социальной защиты населения. С каждой мамой специалисты проводят доабортное консультирование, выясняют причины, из-за которых она не желает сохранить беременность. Мы стараемся проинформировать, успокоить, убедить женщину, что сегодня она, с учётом всего комплекса мер поддержки, даже в трудной жизненной ситуации сможет родить и воспитать ребёнка. Ей есть куда обратиться и получить помощь и поддержку. И консультированием наша миссия не ограничивается, мы сопровождаем женщин, помогаем в решении проблем», — говорит начальник отдела облздрава Алла Чеботкова.

Совместно с областным комитетом образования и науки врачи проводят для старшеклассников лекции о том, как важно сохранить репродуктивное здоровье, особенно в подростковом возрасте.

Пока одни женщины желают избавиться от беременности, другие годами мечтают испытать чувство материнства. Для них в нашей области на протяжении последних лет успешно работает программа по экстракорпоральному оплодотворению, бесплатная для пациенток. В 2017 году было проведено 1223 процедуры ЭКО, благодаря которым на свет появилось 382 малыша.

«Получить такую помощь просто. Женщина должна прежде всего обратиться к женскую консультацию по месту жительства. Врач осматривает пациентку, назначает обследования. Если результаты говорят о том, что женщина самостоятельно забеременеть не может по состоянию здоровья, готовится пакет документов, которые направляются в один из двух в Волгограде центров планирования семьи: на базе областной клинической больницы №1 и на территории клинической больницы №5. Очередности на ЭКО нет, квот нет, процедура для пациенток проводится бесплатно как специализированная помощь за счёт средств ОМС», — подчеркнула Чеботкова.