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Минздрав Подмосковья направил в Волоколамск специалистов по аллергологии и токсикологии
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Минздрав Подмосковья направил в Волоколамск специалистов по аллергологии и токсикологии 

РИАМО 4 часа назад
Фото: РИАМО
У обратившихся в больницу подмосковного Волоколамска детей возьмут дополнительные анализы, в медучреждение направили специалистов по аллергологии и токсикологии, сообщил в среду министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.
По его словам, на 14:00 все основные обращения приняты, дети осмотрены (57 человек). Из них один госпитализирован по поводу ранее сопутствующего заболевания, и еще четыре человека по просьбам родителей находятся на дополнительном медобследовании. Остальные дети отпущены.
«Мы опросили детей: жалобы на тошноту, головокружение, рвоту. В основном связывают с неприятным запахом, который исходил со свалки. Отправили из нашего головного института специалистов по аллергологии, токсикологии, а также непосредственно главный педиатр находится в Волоколамском лечебном учреждении», — сказал Марков.
Он уточнил, что специалисты изучили состояние газов. Уровень газов в пределах нормы, то есть состояние людей напрямую не связано с концентрацией тех или иных веществ.
«Мы сами хотим разобраться в состоянии детей. Взяты анализы, и по их результатам будем делать выводы», — добавил министр.
Ранее заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков сообщал, что места выхода свалочного газа на полигоне твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья оперативно засыпали грунтом.
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