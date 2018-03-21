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Около 3 тысяч детей отдохнут в лагерях дневного пребывания в Балашихе в 2018 году
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Около 3 тысяч детей отдохнут в лагерях дневного пребывания в Балашихе в 2018 году 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Около 3 тысяч школьников отдохнут в лагерях дневного пребывания на базе школ Балашихи в 2018 году. Об этом сообщил глава Балашихи Сергей Юров.
В летние каникулы 2018 года мы планируем обеспечить отдых 2765 школьников в городских лагерях дневного пребывания. Они будут работать на базе 45 школ городского округа
Сергей Юров, глава Балашихи.
Юров добавил, что еще 133 ребенка смогут отдохнуть летом 2018 года в палаточном лагере «Патриот» в Одинцовском районе. Также в планах — организация отдыха в трех подмосковных оздоровительных лагерях и двух лагерях на побережье Черного моря.
В 2017 году в городских оздоровительных лагерях на базе школ Балашихи отдохнули более 2600 детей.
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