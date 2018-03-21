Глава Свердловской области собрал 5 млн руб. больным детям вместо подарков в день рождения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 марта. / ТАСС /. Более 5 млн рублей перечислили меценаты в благотворительный фонд «Мы вместе» вместо подарков ко дню рождения губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву

Ранее Куйвашев с помощью соцсетей обратился с просьбой не дарить ему подарки на день рождения, а вместо этого оказать помощь благотворительному фонду «Мы вместе». Также он перечислил имена детей, которым требуется помощь и суммы необходимые на лечение.

"Спасибо всем, кто последовал предложению и вместо покупки подарков на мой день рождения перечислил деньги в благотворительный фонд «Мы вместе». Получилось собрать 5,1 млн рублей. Ильнар Ахмадеев, Люба Пермякова, Черепанова Настя и Дима Напольских смогут получить лечение, которое им так необходимо. Оставшиеся деньги пойдут на помощь другим детям", — написал Куйвашев в среду на своей странице в социальной сети Instagram.

Благотворительный детский фонд «Мы вместе» создан 16 апреля 2008 года для организации благотворительной помощи тяжелобольным, осиротевшим детям, а также детям из малообеспеченных семей, проживающих в Свердловской области.