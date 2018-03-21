Ещё
Глава Свердловской области собрал 5 млн руб. больным детям вместо подарков в день рождения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глава Свердловской области собрал 5 млн руб. больным детям вместо подарков в день рождения 

ТАСС 4 часа назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Более 5 млн рублей перечислили меценаты в благотворительный фонд «Мы вместе» вместо подарков ко дню рождения губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.
Ранее Куйвашев с помощью соцсетей обратился с просьбой не дарить ему подарки на день рождения, а вместо этого оказать помощь благотворительному фонду «Мы вместе». Также он перечислил имена детей, которым требуется помощь и суммы необходимые на лечение.
"Спасибо всем, кто последовал предложению и вместо покупки подарков на мой день рождения перечислил деньги в благотворительный фонд «Мы вместе». Получилось собрать 5,1 млн рублей. Ильнар Ахмадеев, Люба Пермякова, Черепанова Настя и Дима Напольских смогут получить лечение, которое им так необходимо. Оставшиеся деньги пойдут на помощь другим детям", — написал Куйвашев в среду на своей странице в социальной сети Instagram.
Благотворительный детский фонд «Мы вместе» создан 16 апреля 2008 года для организации благотворительной помощи тяжелобольным, осиротевшим детям, а также детям из малообеспеченных семей, проживающих в Свердловской области.
ТАСС: последние новости
В Омской области открыли первый за Уралом хоспис для неизлечимо больных детей Роспотребнадзор доложил о стабильной обстановке по ОРВИ и гриппу в России Забайкалье получило свыше 100 млн рублей на оснащение детских поликлиник
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сегодня выглядят герои любимых сериалов16
Участница шоу съела сахарную вату за три секунды5
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца
Тест: о каких городах поется в этих хитах?2
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем10
Видео
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение