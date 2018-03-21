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Городской летний лагерь «Мир увлечений»
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Городской летний лагерь «Мир увлечений» 

Ezhikezhik.ru 4 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Каждый год во время летних каникул (июнь, июль, август) детский клуб «Смайлик» организует городской лагерь для детей от 3 до 9 лет. «Мир увлечений» работает 5 дней в неделю, график посещений весьма гибкий: полный и неполный день или даже разовые посещения. В лагере две группы: малыши 3-5 лет и ребята 6-9 лет. Каждую группу курируют Монтессори-педагог, ассистенты и педагоги дополнительных занятий. Еще в лагере ежедневно проводят спортивные игры на свежем воздухе, а под руководством опытных наставников желающие могут научиться ухаживать за растениями, цветами и узнать о них много интересного и полезного.
Дети знакомятся с театром, живописью, астрономией, естествознанием, музыкой, литературой, народным творчеством, танцами и даже палеонтологией. По каждому направлению проходит ежедневная программа, в которую входят познавательные блоки и творческие мастерские. Каждую неделю к ребятам приходят интересные гости: сотрудники музеев, планетариев, творческие и актёрские коллективы с мастер-классами и рассказами о своей профессии.
Распорядок дня демократичный, для младшей группы предусмотрено время для сна. Записаться в лагерь можно прямо на сайте клуба.
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