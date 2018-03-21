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7 советов, как развить бизнес на дому
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7 советов, как развить бизнес на дому 

HR-tv.ru 3 часа назад
Фото: HR-tv.ru
Наверное, у каждого бывали мысли о том, что пора бросить работать «на дядю» и работать на себя дома, сидя в любимом кресле и уютных домашних тапочках. Что ж, такой сценарий вполне возможен, если помимо желания у вас есть идея и знания. Нурия Архипова, директор по развитию агентства эффективного управления персоналом SLG, рассказала порталу HR-tv.ru о семи важных моментах, без которых невозможно построить успешный бизнес в домашних условиях.
1. Четкая цель
Если вам пришла в голову идея, как можно заработать, не выходя из дома. Первое, что необходимо сделать — это продумать все детали: определиться со временем, рабочим местом и своими возможностями, ведь имея на руках маленького ребенка не так просто выделить какие-то часы на себя, уже не говоря о бизнесе.
Далее необходимо составить конкретный бизнес-план: расписать, сколько вы готовы вложить средств в раскрутку своего дела, какая прибыль ожидается, сколько вы отводите в «фонд непредвиденных расходов». Затевая собственное дело очень важно понимать, сколько вы готовы потратить и какой доход будете иметь — в общем, должно быть четкое понимание, есть ли смысл, вкладывать свои деньги и силы.
Также в плане должна быть поставлена задача: сколько вы хотите зарабатывать в день, в неделю, в месяц. При этом оставайтесь разумной: завышенные ожидания приводят к сильным разочарованиям.
2. Рабочее место
Работа на дому сопряжена с трудностями. Во-первых, не каждый, в принципе, способен работать дома: подсознательно мы понимаем, что это зона отдыха. Во-вторых, рабочее место должно быть оборудовано необходимыми вам вещами: если вы печете, значит, как минимум кулинарными ноу-хау, шьете — машинкой. В-третьих, самое важное — там, где вы работаете, вам должно быть спокойно, комфортно. В общем, чтоб вам никто не мешал и вы никому.
3. Заручитесь поддержкой родственников
Пожалуй, это в вашем бизнесе одна из главных составляющих успеха — вам нужно, чтоб в вас верили, вас поддерживали и, в конце концов, посидели с ребенком в тот момент, когда вам будет необходимо время. Поэтому проведите с близкими беседу, объясните, что вы хотите и как вам нужно помочь. Будьте серьезны, верьте в успех своего дела, и вас обязательно поддержат.
4. Не отвлекайтесь на домашние дела
Принимая решение о своем бизнесе, вы должны очень четко понимать, что в нем все зависит от вас, от того насколько серьезно вы будете к нему относиться и как много времени уделять. Поймите, что работа будете занимать определенное количество времени, если вы готовы это время ей посвятить, научитесь планировать свой день так, чтобы в тот момент, когда вы будете работать, не отвлекаться ни на сверхсрочные домашние дела, ни на просмотр сериалов, ни на что-либо другое.
5. Оптимизируйте рабочее время
Вам придется составить четкий распорядок дня, который впишется в режим вашего ребенка. За то время, что вы сидите с ребенком дома, у вас выработался определенный ритм жизни: подъем с утра, завтрак, прогулка, обед, сон и далее по списку. Еще на момент, когда вы только задумываетесь о своем бизнесе, вы должны понять в какой из промежутков, вы можете уделить время работе. Возможно, это время дневного сна, прогулки или вечернее время. Конечно, в идеале было прекрасно, если вы можете кому-то доверить ребенка на время прогулки. Тогда бы вы могли успеть гораздо больше.
Если у вас такой возможности нет: придирчиво оцените свои силы и совмещайте. Во-первых, накануне нового дня составляйте план дел на завтра, в него должно быть внесено все: уход за ребенком, домашние дела и, конечно же, бизнес-задачи. Не забывайте, что сегодня можно увеличить количество свободного времени за счет сервисов доставки питания, уборку в доме также можно переложить на чужие плечи. Если перед вами стоит ежедневно множество задач, выделяйте самые приоритетные: например, работа, кормление ребенка, поход с ним к врачу, остальное можно и нужно переложить на других.
6. Дети — полноправные участники бизнеса
В общем-то, нет ничего крамольного в том, чтобы приучать детей к мысли о том, что вы работаете, причем для их же блага. Мотивируйте детей помогать вам: ребенок в 3 года может убрать за собой игрушки, пятилетнему под силу мытье посуды и небольшая уборка — с пылесосом он сможет справиться. На самом деле, когда дети видят работающую маму — это вызывает у них чувство уважения и желание помочь. Мы учим своих детей на собственном примере: как правило, ребенок не знает, чем занимается его отец — ведь он рано уходит и поздно приходит. Если мама работает дома, ребенок растет с пониманием, что работать нужно, это важно, это приносит доход и пользу. Причем и ему, малышу, тоже — в виде новых игрушек и сладостей.
Ребенок видит, что вы стараетесь все успевать, устаете — это вызывает даже у малыша уважение и желание помогать, чтобы у вас было больше времени на него.
7. Режим труда и отдыха
Только очень невнимательный и нечуткий мужчина может сказать о своей жене, которая находится в отпуске по уходу за маленьким ребенком — «она сидит дома». Нет, женщины, как правило, не сидят: они постоянно вовлечены в круговерть домашних дел и забот о малыше. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Безусловно, желание заработать, находясь в отпуске, сопряжено для женщины с дополнительной нагрузкой. Именно поэтому стоит рассчитывать свои силы очень тщательно.
И не забывайте, что вам нужно не только работать и быть заботливой женой и мамой, но еще и отдыхать, общаться с подругами, иметь увлечения. Находясь дома, женщины очень часто выпадают из жизни, сосредотачивая свои силы на семье, а если сюда еще и добавляется какая-то работа, можно и вовсе увязнуть в четырех стенах. Поэтому не забывайте отдыхать, развивайтесь, открывайте для себя новые возможности. Это возможно только, если вы интересуетесь чем-то, кроме домоводства, семьи и заработка.
Фото Pixabay
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