В Рязани стражи правопорядка наградили гражданина, нашедшего двухлетнюю девочку и сообщившего об этом в полицию

На оперативном совещании личного состава отдела МВД России по Октябрьскому району г. Рязани врио начальника ОМВД майор полиции Роман Евгеньевич Сашин наградил благодарностью Вячеслава Викторовича Фалеева за активное содействие правоохранительным органам в обеспечении правопорядка и раскрытии преступления.

Напомним, что 2 марта в отдел МВД России по Октябрьскому району города Рязани поступило сообщение от жителя областного центра Вячеслава Викторовича Фалеева, нашедшего двухлетнюю девочку на улице Новоселов.

Как позже стало известно следствию, отец забрал девочку на выходные от бывшей сожительницы, и гулял с ребенком, употребляя спиртное. Около 21 часа он потерял контроль над собой и больше ничего не помнил. В следствие этого, девочка осталась на улице одна, где ее обнаружили прохожие, сразу сообщившие о такой находке в полицию.

На следующий день утром в полицию обратился отец ребенка, сознавшийся в потере своего чада. С ним была проведена профилактическая беседа, разъясняющая ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетней дочери. Также гражданин был предупрежден о недопустимости употребления спиртных напитков. Фактов жестокого обращения по отношению к дочери с его стороны в рамках проведения проверки выявлено не было. На родителя девочки был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении несовершеннолетней дочери.

Как отметил заместитель начальника Отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Дмитрий Андрианов, отец, потерявший свою дочь, ранее в поле зрения полиции не попадал. Установление личности ребенка и поиски родителей затруднялись тем, что в районе Дашково-Песочни девочка бывала лишь изредка, когда папа забирал ее на выходные, поэтому мало кто знал этого ребенка.

Однако помощь неравнодушного рязанца и профессиональные действия сотрудников полиции позволили избежать вреда для здоровья ребенка и быстро найти родителей девочки.