Прошло седьмое заседании зюзинской комиссии по делам несовершеннолетних

Вчера состоялось седьмое заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Зюзино.

Сотрудник спортивно-досугового центра «Ратмир» предоставил информацию членам комиссии об организации детского досуга в летнее время. В ходе заседания провели индивидуальные беседы с несовершеннолетними, состоящими на учете, и их родителями.

Обсудили административный протокол в отношении несовершеннолетней, которая употребила наркотическое вещество.

Рассмотрели дело в отношении гражданки, у которой ее ребенка поймали за курение в общественном месте.