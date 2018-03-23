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Прошло седьмое заседании зюзинской комиссии по делам несовершеннолетних
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Прошло седьмое заседании зюзинской комиссии по делам несовершеннолетних 

Каховка 2 часа назад
Фото: Каховка
Вчера состоялось седьмое заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Зюзино.
Сотрудник спортивно-досугового центра «Ратмир» предоставил информацию членам комиссии об организации детского досуга в летнее время. В ходе заседания провели индивидуальные беседы с несовершеннолетними, состоящими на учете, и их родителями.
Обсудили административный протокол в отношении несовершеннолетней, которая употребила наркотическое вещество.
Рассмотрели дело в отношении гражданки, у которой ее ребенка поймали за курение в общественном месте.
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