Невольники поневоле. Трудности быта детского дома в исправительной колонии

Они редко плачут хором. Словно понимают, если запищишь сольно — больше шансов, что эта уютная нянечка с добрыми глазами приласкает, утешит. Уроки «выживания» эти малыши — невольники поневоле — усваивают раньше всех иных. С тех самых пелёнок, в которые их заворачивают заботливые руки сотрудниц Дома ребёнка женской исправительной колонии №6 Нижнего Тагила.

День добрых дел Здесь, в Доме ребёнка ИК-6, немало поводов для того, чтобы сжалось сердце, чтобы к горлу подкатил комок, не позволяющий дышать. Но преследует (захочешь стереть из памяти — не получится) почему-то эпизод, как малыши послушно, молча, сосредоточенно едят кашу из мисок. Никаких весёленьких тарелочек с принцессами, бабочками, мультяшными героями. Металлические миски, которые удобно обрабатывать по всем санитарным нормам. Режим.

Хотя, наверное, неважно, из чего хлебать, было бы что. Лет 10-15 назад «колониальных» ребятишек нечем было кормить. От слова «совсем». Страна, система исполнения наказаний в том числе, переживала трудные экономические времена. Сотрудники ИК-6 носили из дома кто что мог, лишь бы накормить малышей. Памперсы были роскошью необыкновенной, поэтому мечтали не о них, а о тюках фланели и ситца, из которых осуждённые могли бы нашить пелёнок-распашонок-ползунков.

Те времена минули. Сегодня в рационе детей есть всё необходимое для нежного возраста, и даже, в качестве баловства, вкусняшки. Одежды вдоволь, и повседневной и нарядной. В игровых комнатах — всё для забавы и развития. А самое главное — для дома ребёнка построили новое, современное здание. Хотя чего-то всё равно не хватает — обеспечиваются дети, находящиеся на государственном воспитании, в рамках строгих нормативов, которые от реальных потребностей, увы, порой далеки. Поэтому на вопрос, в чём дом ребёнка нуждается в первую очередь, его сотрудники в один голос восклицают: «Памперсов!». И уже потом рассказывают про морально устаревшее кухонное оборудование, например.

Текущие проблемы удается решать и за счёт спонсоров. Добрые люди помогают иногда вывезти малышей за бетонный забор: в контактный зоопарк, в парк аттракционов. Приобрести то, что нормативами не предусмотрено.

Сектор №1 В прошлом году в доме ребёнка ИК-6 едва не произошла трагедия. Одна из осуждённых находилась с новорожденным ребёнком на карантине. Ночью малыш заплакал, мать не придумала ничего лучше, чем дать ему соску от бутылочки (пустышки здесь запрещены — их невозможно обработать по всем законам «жанра»). Ребёнок соску заглотил, попытки женщины самостоятельно её вытащить лишь усугубили ситуацию. Когда мать позвала на помощь, младенец уже не дышал и посинел. Медицинская сестра Лилия Горская смогла извлечь инородное тело из дыхательных путей ребёнка, провела сердечно-лёгочную реанимацию и вернула малыша к жизни. Решительные и профессиональные действия Лилии были отмечены Почётной грамотой губернатора Свердловской области.

Мать, чуть не отправившую своего ребёнка на тот свет, сотрудники колонии лихим словом не поминают: «Она не со зла, по неопытности». Как и никого из здешних матерей. И в словах начальника дома ребёнка, старшего лейтенанта внутренней службы Анны Шахрай слышится не упрёк, а беспросветная горечь: «С осуждёнными матерями в колонии по закону ребёнок находится до трёх лет. Но его могут забрать родственники. Они это делают, в основном бабушки по материнской линии. Сейчас чаще, чем раньше. Хотя, конечно, не так часто, как хотелось бы. А матери… Настоящих, честно говоря, мало. Сейчас, например, человек семь (в доме ребёнка находится 54 малыша. — Ред.). Это те, которые, видно, к ребёнку со всей душой».

И даже тут сотрудники дома ребёнка пытаются найти оправдание равнодушию матерей. Рассказывают, что дети находятся на полном государственном обеспечении, а потому материнский инстинкт не просыпается без бессонных ночей у люльки, младенческих колик, переживаний по поводу первых малышковых соплюшек… Три часа в день (один утром и два вечером) — так, для забавы, для отдыха от режима колонии в «секторе №1». А потому почти никто из осуждённых, имеющих детей, получив зарплату за работу на швейном производстве, не спешит купить лишний пресловутый памперс, игрушку (чтобы у сына или дочки была своя, а не казённая, которую надо делить с другими сверстниками). Они спешат побаловать себя любимых. Чаем, сладостями и прочей ерундой.

Малышам ближе нянечки и воспитательницы, которые всегда рядом. Которые первые радуются первой улыбке, первому «агу», первому шагу. Которые утрут нос, похвалят, погладят по головке каждого. Несмотря на то, что под опёкой каждой 10-12 детей. Они, эти ребятишки, обременённые, благодаря образу жизни матерей во время беременности, множеством патологий, наделены невероятным чутьём на искренность. Вот мать, пришедшая на свидание, берёт на руки сына лет двух, и он захлёбывается в рёве. Но стоило ему оказаться на руках нянечки, обнимает её ручонками, утихомиривается — мол, защити меня от всех бед.

«Сиротинушки»

Счастливые те дети, которых бабушки забрали «на волю». Тем, которые остались в «секторе №1», в возрасте трёх лет предстоит переехать в детские дома Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Страшный момент. До КПП их провожают матери. Идут — слезами уливаются. Но помахали рукой, тяжёлая дверь захлопнулась, и… слёз как не бывало. Возвращаются смеясь и болтая о своём, о девичьем.

«Да, именно так в большинстве случаев и происходит, — говорит социальный работник Дома ребёнка ИК-6 Онега Брусницына. — Трудно это понять и объяснить. Всякий раз, когда привозишь малыша в детский дом, оставляешь его, растерянного, там… К этому невозможно привыкнуть. Особенно если знаешь, что, скорей всего, мать после освобождения за ним не приедет».

В доме ребёнка с радостью вспоминают счастливые истории. «У нас отбывала наказание женщина, у которой родился мальчик, — улыбаясь, рассказывает Анна Шахрай. — Славный ребёнок, невероятно артистичный. Но мать — она была не очень-то хорошая, дистанцировалась как-то от сынишки. Мы и подумать не могли, что освободившись, она будет истово год бороться за право забрать ребёнка из роддома. Устроится на работу, решит проблему с жильём. У них всё сложилось, это такое счастье». Но тут же улыбка Анны Александровны меркнет: «Правда, это единичный случай».

И вот только не надо снова о том, как тяжело женщинам после освобождения на воле, как они никому не нужны, всеми гонимы и презираемы. На это вам в доме ребёнка приведут показательный пример. Не так давно из колонии освободилась женщина. Добрые люди взялись ей помочь: обеспечили работой, стартовым «капиталом», жильём. Она забрала ребёнка из детдома. Он туда вернулся через неделю! Мамаша «капитал» спустила на пьянки, в квартире устраивала Содом и Гоморру, а работу вместе с благотворителями послала по известному адресу.

Да, порой на воле бывших сиделиц-матерей никто с распростёртыми объятиями не ждёт. И проблем у них — выше крыши, которой, может, и нет вовсе. Но за душой у них есть необходимый минимум для начала новой жизни: пособия, положенные матерям (они их получают после освобождения), и профессии, которые при желании они могут получить в колонии. А дальше каждый решает для себя сам — кто их ждёт в детском доме, любимый человечек или обуза.

… За несколько часов, проведённых в Доме ребёнка ИК-6, не один раз пришлось услышать: «Эти первые три года жизни — самые счастливые для наших детей. Поверьте».