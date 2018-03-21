Минтруд РФ: за пособиями на первенца обратились более 15 тыс. семей

Максим Топилин. Пособие в связи с рождением первого ребенка, либо усыновлением первенца было назначено более 15 тыс. российских семей, сообщил глава Минтруда

«По информации региональных органов власти, на 16 марта 2018 года за назначением ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка обратилось 20,7 тысячи семей. Пособие назначено 15,4 тысячи семей», — сказал он.

По словам Топилина, больше всего обращений поступило от семей из Москвы, Московской, Челябинской, Ростовской областей, а также из Краснодарского края.