Минтруд РФ: за пособиями на первенца обратились более 15 тыс. семей 

Пособие в связи с рождением первого ребенка, либо усыновлением первенца было назначено более 15 тыс. российских семей, сообщил глава Минтруда Максим Топилин.
«По информации региональных органов власти, на 16 марта 2018 года за назначением ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка обратилось 20,7 тысячи семей. Пособие назначено 15,4 тысячи семей», — сказал он.
По словам Топилина, больше всего обращений поступило от семей из Москвы, Московской, Челябинской, Ростовской областей, а также из Краснодарского края.
В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты российским семьям при рождении первого ребенка. Новые демографические меры начали действовать с 1 января 2018 года.