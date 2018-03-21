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Ученики школы №281 посетили Гжельский фарфоровый завод
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Ученики школы №281 посетили Гжельский фарфоровый завод 

Управа района Бабушкинский 2 часа назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Об этом говорится на сайт школы.
«Опытный экскурсовод рассказал детям об истории гжельского промысла, познакомил с художниками, заложившими основы современных художественно-стилевых принципов и особенностей, которые делают гжельские изделия легко узнаваемыми во всем мире», — говорится в сообщении.
Во время экскурсии по производственным цехам предприятия ребята соприкоснулись с таинством изготовления фарфора, увидели процесс изготовления гжельских изделий и самую большую в мире модель вазы. Кроме того, дети ознакомились со спецификой традиционной росписи, а во время мастер-класса под руководством опытных специалистов дети смогли сами попробовать тонкую, почти ювелирную работу живописцев. (вт)
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