В каждом регионе должен появиться свой «Сириус» 

По мнению специалистов, всех детей можно условно поделить на три категории: гении, таланты и просто способные ребята. Первая группа реализует себя при любых обстоятельствах, поэтому главная задача государства — поддерживать талантливых и способных подростков. О том, как раскрыть творческий потенциал ребёнка и кто из российских сенаторов является примером для студентов самого престижного в России вуза, профессор МГИМО и основатель телевизионной олимпиады «Умницы и умники» Юрий Вяземский рассказал в рамках «часа эксперта» в Совете Федерации.
Каждый ребёнок — умница
«Россия — удивительно одарённая страна. Каждый ребёнок — умница, но эту умницу надо с детства беречь», — обозначил одну из ваажнейших задач профессор Вяземский. За 26 лет существования телеолимпиады эксперт вывел целую теорию «раннего выявления умниц», которой он и поделился с сенаторами. Для того чтобы подросток стал успешным надо, чтобы совпало два вектора: личный интерес ученика и его способности.
Но раскрыть свои способности может только сам ребёнок, с помощью семьи и родителей. «Если в семье нет основ воспитания, то школе трудно это исправить», — поделился опытом Вяземский.
Ещё одно важное условие, без которого невозможно раскрыть творческий потенциал подростка — встреча ученика с хорошим учителем — педагогом, который в первую очередь научит умению учиться. Под его влиянием школьник сам нагружает себя знаниями и развивает свои творческие способности. Специалисты такого уровня, напомнил Вяземский, работают в образовательных центрах «Сириус».
Однако трёх центров по сопровождению талантливых ребят (кроме Сочи, образовательные центры наподобие «Сириуса» открылись в Москве и Санкт-Петербурге) для такой огромной страны, как Россия, недостаточно, считает профессор. По его мнению, они должны быть в каждом регионе. Тем более что в Минобрнауки работа по сопровождению талантливых детей уже выделена как приоритетная, а список олимпиад и творческих конкурсов расширен. «Самые сильные студенты — школьники, которые прошли через олимпиадное движение», — подчёркнул эксперт.
У молодёжи должны быть авторитеты
Ещё один важный момент в формировании разносторонней личности — это перманентное воспитание, которое осуществляется непрерывно. У молодёжи, объяснил Вяземский, должны быть авторитеты, которым они желают подражать на подсознательном уровне. Сначала объектами для подражания выступают родители, а потом подросток сам выбирает «учителей».
Если в семье нет основ воспитания, то школе трудно это исправить. По данным опроса студентов МГИМО, большинство из них стараются в манере общения, поведения и выборе стиля одежды брать пример с председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и главы комитета по международным делам Константина Косачева.
Из внеучебных увлечений молодёжи завкафедры МГИМО больше всего одобряет спорт и церковь. «В этих сферах точно ничему плохому не научат», — считает Вяземский.
Справка 26 лет назад была запущена гуманитарная олимпиада «Умницы и умники. С 1993 года призёрами олимпиады стали четыре тысячи российских школьников. Полторы тысячи из них без экзаменов поступили в МГИМО. 6 лет назад было основано интеллектуальное движение „Умники и умницы“. Сначала конкурсы проводились в семи регионах, сегодня движение представлено более чем в 30 субъектах. Его цель — выявить талантливых и целеустремлённых молодых людей. По условиям движения, интеллектуальные состязания обязательно включают элементы краеведения. Каждый год победителей финальных соревнований приглашают на телевизионную олимпиаду в Москву, 12 из них без экзаменов поступают в МГИМО. Остальные призёры имеют льготы при поступлении в региональные вузы. Образовательный центр „Сириус“ был создан в Сочи на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента Владимира Путина в декабре 2014 года. Президент возглавил попечительский совет фонда „Талант и успех“, который и курирует данный проект. Название центр получил в честь ярчайшей звезды ночного неба. Миссия центра — поиск, профессиональная поддержка, развитие одарённых детей со всей России, обеспечение их взаимодействия с потенциальными работодателями. К участию в образовательных программах центра допускаются дети от 10 до 17 лет, достигшие выдающихся успехов в естественных науках и математике, живописи, академической музыке, хореографии, хоккее и фигурном катании. В июле 2017 года Президент России Владимир Путин посетил образовательный центр „Сириус“ в Сочи, где провёл „прямую линию“ со школьниками.