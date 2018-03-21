В каждом регионе должен появиться свой «Сириус»

По мнению специалистов, всех детей можно условно поделить на три категории: гении, таланты и просто способные ребята. Первая группа реализует себя при любых обстоятельствах, поэтому главная задача государства — поддерживать талантливых и способных подростков. О том, как раскрыть творческий потенциал ребёнка и кто из российских сенаторов является примером для студентов самого престижного в России вуза, профессор МГИМО и основатель телевизионной олимпиады «Умницы и умники» Юрий Вяземский рассказал в рамках «часа эксперта» в Совете Федерации

Каждый ребёнок — умница

«Россия — удивительно одарённая страна. Каждый ребёнок — умница, но эту умницу надо с детства беречь», — обозначил одну из ваажнейших задач профессор Вяземский. За 26 лет существования телеолимпиады эксперт вывел целую теорию «раннего выявления умниц», которой он и поделился с сенаторами. Для того чтобы подросток стал успешным надо, чтобы совпало два вектора: личный интерес ученика и его способности.

Но раскрыть свои способности может только сам ребёнок, с помощью семьи и родителей. «Если в семье нет основ воспитания, то школе трудно это исправить», — поделился опытом Вяземский.

Ещё одно важное условие, без которого невозможно раскрыть творческий потенциал подростка — встреча ученика с хорошим учителем — педагогом, который в первую очередь научит умению учиться. Под его влиянием школьник сам нагружает себя знаниями и развивает свои творческие способности. Специалисты такого уровня, напомнил Вяземский, работают в образовательных центрах «Сириус».

Однако трёх центров по сопровождению талантливых ребят (кроме Сочи, образовательные центры наподобие «Сириуса» открылись в Москве и Санкт-Петербурге) для такой огромной страны, как Россия, недостаточно, считает профессор. По его мнению, они должны быть в каждом регионе. Тем более что в Минобрнауки работа по сопровождению талантливых детей уже выделена как приоритетная, а список олимпиад и творческих конкурсов расширен. «Самые сильные студенты — школьники, которые прошли через олимпиадное движение», — подчёркнул эксперт.

У молодёжи должны быть авторитеты

Ещё один важный момент в формировании разносторонней личности — это перманентное воспитание, которое осуществляется непрерывно. У молодёжи, объяснил Вяземский, должны быть авторитеты, которым они желают подражать на подсознательном уровне. Сначала объектами для подражания выступают родители, а потом подросток сам выбирает «учителей».

Из внеучебных увлечений молодёжи завкафедры МГИМО больше всего одобряет спорт и церковь. «В этих сферах точно ничему плохому не научат», — считает Вяземский.