«Здесь вчера была настоящая катастрофа». Врачи и жители Волоколамска рассказали, что происходит в городе

Часть детей, поступивших в больницу Волоколамска в среду, отпустили домой. Нескольких увезли в Филатовскую больницу Москвы. По разным данным, от 50 до 76 жителей Волоколамска обратились накануне в больницу, пятеро детей госпитализировали. Ухудшение их здоровья связали с запахом с полигона «Ядрово».

Ночью 21 марта на полигоне произошел выброс свалочного газа. Сейчас состояние детей удовлетворительное, рассказала Business FM главный врач детской городской клинической больницы № 13 имени Филатова Антонина Чубарова.

— Да, у нас поступление троих детей из Волоколамского района Московской области.

— С какими жалобами они поступили и в каком состоянии?

— С разными жалобами, они у них не идентичны. Один ребенок изначально жаловался в школе на тошноту, головную боль, потом тошнота прошла. Головная боль, в горле в Волоколамске, куда он был госпитализирован, осталась. У нас — [жалобы] на общую слабость, вялость. Другой ребенок поступил с жалобами на высыпания на коже, но у него есть высыпания в анамнезе, до этого наблюдались. И третий ребенок поступил также с жалобами на тошноту, головную боль.

— Эти жалобы характерны для отравления?

— Они абсолютно не имеют специфики. Такие жалобы могут наблюдаться при инфекционно-воспалительных заболеваниях, в том числе и при отравлениях, как экзогенных, так и эндогенных. Они могут наблюдаться у детей с вегетососудистой дистонией на перемену погоду и еще в массе других ситуаций. Для того дети и обследованы, хотя это не тяжелые жалобы, и они не требуют однозначной госпитализации. Но поскольку уже они поступили в стационар Волоколамска, мы, естественно, не имели повода отказать им в госпитализации. Мы их обследуем, раз уж есть такие жалобы, это требует некоторого динамического наблюдения. А сколько времени — это будет зависеть от результатов.

Роспотребнадзор не нашел превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в городе. МСЧ сообщает, что мобильные лаборатории, берут пробы воздуха в Волоколамске каждые 20 минут, превышения вредных веществ нет.

Запах сероводорода может быть сильным, когда нормативы еще не превышены. Он может вызвать недомогание, говорит заведующий кафедры токсикологии и экстремальной медицины Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова Виктор Шилов

Виктор Шилов заведующий кафедры токсикологии и экстремальной медицины Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова «Концентрации нет, запах есть. Просто запах сам по себе может вызывать неприятные ощущения. Речь об отравлении там не идет. А запах да, он остается и, конечно, вызывает неприятные ощущения. Запах может обострить хронические заболевания или спровоцировать обострение каких-то болячек. Да, это может быть, но речь не идет об отравлении. Отравление — это концентрации высокие. Бывает так, что порог по запаху ниже, чем порог по отравлениям, но это другая ситуация. Запах может быть при другой концентрации, ниже, чем ПДК. Бывает, что запах ощущается ниже, чем вот этот предельный концентрат».

В любом случае, сильный запах, на который жалуются жители Волоколамска, уже свидетельствует об опасности для их здоровья, поэтому неудивительно, что они обратились за медицинской помощью, отмечает врач-токсиколог Алексей Водовозов

— Свалочный газ — это сложнокомпонентная смесь. Если вы чувствуете этот запах, значит, там находиться нельзя. Все. То есть это такой маркер, на который и следует ориентироваться. Это маркер, еще раз, то есть он в принципе для этого и существует, для того, чтобы мы избегали этих мест, и именно поэтому мы его и чувствуем. Это эволюционное приспособление. У нас все, кто не чувствовали, в процессе эволюции вымерли. Вот мы чувствуем.

— То есть нужно ориентироваться на свое обоняние.

— То есть, как обычно, мы закрываем окна, прокладываем, предположим, щели, чтобы не задувало, не проникло все это. Если есть возможность куда-то детей отправить, значит, отправлять, находиться на более возвышенной местности. Тот же сероводород, самый опасный здесь компонент, будет накапливаться именно в низинах.

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков отрицает возможность интоксикации трех детей, которые остаются в центральной районной больнице Волоколамска. В то же время местные жители не верят заявлениям чиновников. В городе настоящая паника, говорит житель Волоколамска, отец троих детей Алексей:

— Дети реально в школе с жалобами на головокружение, тошноту, их рвало. Госпитализировались дети в интернате, у которых нет родителей, Не могли никуда деться. Вплоть до того, что директор этой школы-интерната запретил вызывать детям «скорую» воспитателям. Здесь вчера была настоящая катастрофа. Дети жалуются. У нас врачам в ЦРБ было дано прямое указание от главврача не ставить ни в коем случае никаких токсических отравлений, чтобы нельзя было определить воздействие полигона на организм. То есть люди обращаются в поликлинику с явными жалобами на отравление, на токсикацию и в результате выходят оттуда со справками об ОРЗ. И вчера только под давлением общественности, слава богу, начали фиксировать действительно то, что есть: писать анамнез, когда стало человеку плохо, после чего. То есть, слава богу, что все сдвинулось с мертвой точки.

— У вас двое детей, жаловались?

— Трое. Я их постоянно вожу на занятия в спортивные секции в город Волоколамск. Моя дорога пролегает через полигон. Позавчера у меня средний сын свалился с острейшим ларингитом, но ему поставили тоже заболевание такого общего характера, ни на чем не акцентируя внимания. Сейчас у него жуткий кашель. Я боюсь везти в Волоколамск, потому как не надеюсь на компетенцию врачей. Да и страшно везти больного ребенка через эту вонь в город. Я живу в 15 километрах от Волоколамска, запах долетает и туда. По роду работы я постоянно нахожусь в Волоколамске, нюхаю этот запах, обращаю внимание на то, что происходит.

— У вас дети на головокружение, на тошноту не жаловались?

— Жалуются после посещения Волоколамска.

По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, анализы не подтвердили отравление. Однако шесть санаториев и лагерей, по его словам, готовы принять людей на время дегазации полигона «Ядрово», которая, как ожидается, закончится к июню. В Волоколамске обсуждается возможность переноса занятий в школах в случае выбросов свалочного газа, сообщила пресс-служба детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой.